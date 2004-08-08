اتحاديه عرب، بحران دارفور را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الايام بحرين، رئيس دفتر دبير كل اتحاديه عرب اعلام كرد : نشست فوق العاده وزيران امور خارجه عرب براي گرفتن يك موضع مشخص در نحوه تعامل اعراب با اوضاع منطقه دارفور در سودان برگزار مي شود.



به گفته هشام يوسف، عباس الفاسي وزير امور دولت مغرب رياست اين نشست را به عنوان اينكه مغرب رئيس كنوني شوراي اتحاديه عرب است، برعهده خواهد گرفت.



وي افزود: در اين نشست موضوع واحدي بررسي مي شود و اين موضوع بررسي نقش كشورهاي عربي در تعامل سياسي ، امنيتي با بحران دارفور است.



از سوي ديگر، آدم ثياب سخنگوي اتحاديه آفريقا گفت: مذاكرات ميان دولت سودان و شورشيان دارفور در غرب اين كشور ، 23 آگوست(2 شهريور) در آبوجا پايتخت نيجريه برگزار خواهد شد.



به گفته وي، شورشيان تاكيد كردند در سطح عالي رتبه در اين نشست شركت مي كنند و دولت سودان نيز با اعزام هيات عالي رتبه در اين نشست شركت مي كند.



مذاكرات ميان دو طرف درگير از 18 ژولاي متوقف شده بود و شورشيان ميز مذاكرات را پس از آنكه مذاكره مستقيم با دولت سودان را رد نمودند، ترك كردند.



شورشيان گفتند تا دولت به مطالبات آنها بويژه در خلع سلاح شبه نظاميان جنجاويد پاسخ مثبت ندهد، از گفتگوي مستقيم با دولت سودان خودداري خواهند كرد.



از سوي ديگر گزارشي منتشر شد كه به تحقيق انجام شده درباره حقوق بشر از سوي سازمان ملل پرداخته است كه در آن دولت سودان را مسئول عمليات قتل بدون محاكمه و عمليات اعدام فوري در منطقه بحراني دارفور اعلام كرده است.