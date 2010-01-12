72 هزار کودک در خراسان رضوی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر بهزیستی خراسان رضوی بیش از 53 فعالیت اجتماعی مختلف را در استان تحت پوشش دارد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به فعالیتهای پیشگیرانه این سازمان در زمینه های مختلف اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد و آموزشهای پیش از ازدواج به خصوص در روستاها در صدر فعالیتهای انجام شده در این حوزه قرار دارند.

شکیب با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن 240 هزار نفر در سراسر استان توسط بهزیستی، افزود: در دو سال و نیم گذشته ساخت دو هزار و 200 خانه برای نیازمندان در سطح استان شروع شده که تا کنون 800 واحد آن تحویل این افراد شده است.

وی استفاده از درآمدهای زکات و موقوفات و اجازه استفاده از این درآمدها در زمینه امور بهزیستی با توجه به بودجه کم دولتی را خواستار شد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی خواستار عملیاتی شدن قانون تصویب شده در زمینه جذب مددجویان این سازمان در سازمان ها و نهادهای دولتی شد.