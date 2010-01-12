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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۵۱

95 درصد مدارس چهارمحال و بختیاری انجمن اولیا و مربیان دارند

95 درصد مدارس چهارمحال و بختیاری انجمن اولیا و مربیان دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس انجمن اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: 95درصد مدارس این استان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند.

علی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: بیش از دو هزار مدرسه استان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند اما در مدارسی که دانش آموزان زیر 10 نفر هستند و مدارسی که در دومقطع تشکیل شده باشد انجمن تشکیل نمی شود.

رئیسی با بیان اینکه انجمنها در مدارس در سه سطح برتر کشوری، استانی و منطقه ای ارزیابی می شوند، بیان داشت: تعداد 328 نفر انجمن برتر کشوری و 490 نفر انجمن برتر استانی و 810 نفر در انجمن برتر منطقه ای از مدارس استان در سال گذشته مورد تشویق قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه جشنواره انجمن تجارب و نوآوری ها انجمنها در سطح مدارس استان، شهرستان و منطقه هر ساله برگزارمی شود، عنوان کرد: در سال گذشته 140 اثر به دبیر خانه ارسال شده بوده که در دو نوبت ارزیابی شده اند و از میان این آثار پنج اثر در بخش کار اجرایی و پنج اثر پیشنهادی پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 900 کلاس آموزش خانواده در مدارس استان تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: تعدادی از این کلاسها با همکاری سازمان بهزیستی استان برای دانش آموزان پیش دانشگاهی که درمرحله ازدواج هستند که آشنایی با زندگی و زوج جوان است برگزار می شود.

وی یادآور شد: هشت هزار نفر از اولیا دانش آموزان عضو انجمن اولیا مدارس استان هستند.
 

کد مطلب 1015850

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