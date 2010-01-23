مشکل آب آشامیدنی بسیاری از روستاهای آسارای کرج حل نشده است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: چندین روستا در بخش آسارای کرج همچنان در زمینه آب شرب بهداشتی مشکل دارند و روستاییان در این روستاها ممکن است در مواری از آب آلوده استفاده کنند.

وی ادامه داد: آب و فاضلاب روستایی موظف است در زمینه کاهش آلودگی آب آشامیدنی این روستاها تا حد ممکن وارد شود و اجازه ندهد هیچ یک از روستاییان آب آلوده مصرف کنند.

این مسئول بیان کرد: مشکل بهداشت آب شرب روستاهای کرج باید پیش از اینها رفع می شد اما الان نیز دیر نیست و باید زودتر در این زمینه به صورت جدی وار عمل شویم.

ارائه کلر رایگان به روستاییان از ضرورتهای مهم است

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: ارائه کلر رایگان به روستاییان برای مخلوط کردن با آب آشامیدنی در این روستاها به منظور افزایش سطح بهداشت آنها یکی از ضرورتهای مهم است که در این زمینه فعالیتهایی نیز صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: البته اگر روستاییان به هر دلیلی علاقه ای به استفاده از کلر نشان ندهند نمی توانیم آنها را مجبور کنیم ضمن اینکه وظیفه ما در این زمینه ارائه آموزشهای لازم است و در نهایت روستاییان تصمیم می گیرند که از کلر استفاده کنند یا خیر.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: لازم است مسئولان ذیربط در خصوص ساماندهی وضعیت بهداشت آب آسارا در اسرع وقت به این روستاها سرکشی کنند و از نزدیک با مشکلات آشنا شوند و برای حل آنها تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

فرهادی یادآور شد: بهتر است مسئولان ذیربط چند روز در این روستاها بمانند و به صورت جدی برای مشکلات آب آنها چاره اندیشی کنند