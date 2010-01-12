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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

هنرمند گلستانی در جشنواره عکس ژاپن برتر شد

هنرمند گلستانی در جشنواره عکس ژاپن برتر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: "داود عامری" هنرمند عکاس گلستانی در هفتادمین جشنواره عکس " آساهی شیمبون" ژاپن عنوان عکس برتر را کسب کرد.

کارشناس مسئول حوزه هنری گلستان در این زمینه گفت: این هنرمند که از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است تاکنون در جشنواره‌های مختلف موفقیت‌های متعددی داشته و پرداختن به سوژه‌های خاص اجتماعی رویکرد او را به موضوعات اصیل و متعهد نشان می‌دهد.

دانیال کلاهدوزی افزود: عکاسی همواره به عنوان یکی از اشکال بی‌همتای بیان بصری مورد توجه بوده و این هنر دارای ویژگی‌هایی مانند صداقت، امانت  و دقت است که به این هنر اختصاص دارد و همین امر این هنر را از دیگر هنرها متمایز می‌کند.

وی اظهار داشت: در این جشنواره که یکی از جشنواره‌های معتبر در عرصه عکاسی محسوب می‌شود حدود هزار عکاس از 39 کشور جهان با موضوعات گوناگون شرکت داشتند.

کد مطلب 1015861

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