  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

تهرانی در گفتگو با مهر:

"عشق و گلوله" را پیش از نوروز 89 کلید می‌زنم

کارگردان فیلم سینمایی "عشق و گلوله" از آغاز فیلمبرداری این فیلم قبل از شروع سال 89 خبر داد.

سعید تهرانی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم را فرشاد گل‌سفیدی انجام می‌دهد و برای 35 جلسه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. این فیلم در تهران، کیش و دبی فیلمبرداری می‌شود. فیلمنامه "عشق و گلوله" را من نوشته‌ام اما قبل از شروع کار آن را بازنویسی می‌کنم.

این بازیگر ادامه داد: احتمالا یکی از نقش‌های فیلم را بازی می‌کنم، "عشق و گلوله" یک فیلم حادثه‌ای و پرتحرک است و نیاز به بازیگرانی دارد که بتوانند این سکانس‌ها را اجرا کنند، به همین دلیل یکی از نقش‌ها را من بازی می‌کنم و باید به دنبال بازیگرانی باشم که قابلیت ایفای چنین نقش‌هایی را دارند.

سعید تهرانی فیلم سینمایی "سربلند" را کارگردانی کرده و "عشق و گلوله" دومین تجربه کارگردانی او در سینما است، این فیلم دیروز پروانه ساخت گرفت.

کد مطلب 1015878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها