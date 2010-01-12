سعید تهرانی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم را فرشاد گلسفیدی انجام میدهد و برای 35 جلسه برنامهریزی کردهایم. این فیلم در تهران، کیش و دبی فیلمبرداری میشود. فیلمنامه "عشق و گلوله" را من نوشتهام اما قبل از شروع کار آن را بازنویسی میکنم.
این بازیگر ادامه داد: احتمالا یکی از نقشهای فیلم را بازی میکنم، "عشق و گلوله" یک فیلم حادثهای و پرتحرک است و نیاز به بازیگرانی دارد که بتوانند این سکانسها را اجرا کنند، به همین دلیل یکی از نقشها را من بازی میکنم و باید به دنبال بازیگرانی باشم که قابلیت ایفای چنین نقشهایی را دارند.
سعید تهرانی فیلم سینمایی "سربلند" را کارگردانی کرده و "عشق و گلوله" دومین تجربه کارگردانی او در سینما است، این فیلم دیروز پروانه ساخت گرفت.
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