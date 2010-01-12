اضافه شدن یک دستیار به کادرفنی استقلال اهواز / نشست ویژه با بازیکنان

شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: شب گذشته(دوشنبه شب) نشستی را با آقای باقری‌نیا داشتیم که در آن روند کلی تیم پس از تعطیلات نیم فصل مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست مقرر شد یک مربی به عنوان دستیار باقری‌نیا هم به کادرفنی تیم اضافه شود.

وی با بیان اینکه این تصمیم به دلیل تنها بودن باقری‌نیا اتخاذ شده است، تاکید کرد: نفراتی که در کنار سرمربی تیم هستند کمک آنچنانی به وی نمی کنند، ضمن اینکه معمولا دستیار باید با بازیکنان نرمش بیشتری داشته و به اتحاد و همدلی بازیکنان کم کند. البته پس از نشست عصر امروز باقری‌نیا با مربی مدنظر و توافق نهایی، نامش را اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در مورد آخرین وضعیت حمید بابایی و امیر خلیفه اصل اظهار داشت: بابایی به دلیل بیماری همسرش طی روزهای اخیر در تمرینات شرکت نکرده و مشکل دیگری ندارد. ضمن اینکه مشکل خلیفه اصل هم امروز برطرف می شود و به تمرینات بازمی گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: پیش از تمرین عصر امروز(سه شنبه) هم نشست ویژه ای با بازیکنان خواهیم داشت تا آنها با همدلی و یکدلی بیشتر برابر صبای قم که برای ما بازی مرگ و زندگی است، به میدان بروند.

شفیع زاده در پایان در مورد اعتراضات هواداران این تیم گفت: توانایی بازیکنان تیم بسیار بالاست و باید در مسابقات آینده بجنگند زیرا توان صعود به رده های بالاتر جدول را دارند. قطعا تماشاگران تحمل دیدن باخت‌های خانگی تیمی که برابر استقلال آنگونه بازی می کند، پیکانی که صدرنشین بود را شکست می دهد و مقابل پرسپولیس با آن شکل پیروز می شود، را ندارند، به همین دلیل صبر و طاقت شان به پایان می رسد که امیدوارم با نتایج خوبی که تیم در آینده کسب می کند، این مشکل هم برطرف شود.