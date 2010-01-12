آموزش در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت پیش از ظهر سه شنبه در اولین نشست خبری خود با اشاره به اولویتهای آموزشی این شرکت افزود: با شروع سال تحصیلی جدید اولین مرکز علمی و کاربردی صنایع و معادن در مقطع کاردانی در سه رشته شروع به فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: مباحث آموزشی در سه رده دنبال می شود و امید است که با این اقدام بسیاری از نیازها و مشکلات صنعتگران در حوزه آموزش برطرف شود چراکه یکی از مشکلات مهم صنایع بحران زده عدم توانایی مدیران در مباحث بازاریابی و فروش است و توسعه آموزش باعث گسترده شدن صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در ادامه سخنان خود از ارائه تسهیلات بانکی به عنوان یکی دیگر از اقداماتی یاد کرد که این شرکت در برنامه های خود جای داده و افزود: ارائه تسهیلات بانکی از منابع وامهای فنی و اعتباری در این رابطه در حال انجام بوده و بر این اساس در پی نشستهای مختلف با شماری از بانکها موافقتهای اولیه برای ارائه تسهیلات نیز صورت گرفته و حتی دو بانک در این خصوص اقدامات پرداخت را نیز انجام داده اند.

همت اضافه کرد: در بحث وامهای فنی و اعتباری نیز مبلغ هفت میلیارد و 200 میلیون تومان سهم این شرکت بوده که بر این اساس تاکنون 20 طرح معرفی شده و 14 قرار داد نیز به امضا رسید که مبلغ دو میلیارد 200 میلیون تومان بابت 13 قرارداد پراخت شده و مابقی نیز در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز شهرک صنعتی بزرگ شیراز نیز بیان کرد: ایجاد مباحث خدماتی یکی از خواسته های صنعتگران در این شهرک بوده که طی این مدت تا حدود زیادی برطرف شده به خصوص در حوزه های خدمات درمانی خودروهای آمبولانس و نیروهای مورد نیاز در این شهرک مستقر شده اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تولیت صنعت استان فارس نیز بیان کرد: تمامی مسئولان اجرایی باید برای صنعتی شدن استان تلاش کنند و اگر انتظار داریم فارس به سوی صنعتی شدن حرکت کند باید در مراحل زیرساختی وارد شده و این بخش را آماده کرد.