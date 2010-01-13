رودهن جایگزین محل برگزاری اردوهای خارجی استقلال تهران

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، پیشرفتهای ورزشی همواره از مصادیق بارز ترقی در هر منطقه محسوب می شود اما اغلب شهرهای مختلف شمال شرق استان تهران در ارزیابی های سالانه انجام شده توسط نهادهای شهرستانی اداره کل تربیت بدنی کشور، رده های پایین جداول عملکرد را به خود اختصاص می دهند.

شهردار و شورای شهر رودهن به منظور ارتقا سطح کیفی ورزشهای همگانی و قهرمانی عصر چهارشنبه طی نشستی که با دعوت از مدیرعامل باشگاه استقلال تهران، سرمایه گذاران مراکز تفریحی - ورزشی و مسئولان ورزشی شهر رودهن انجام شد توانایی های ورزشی، فرهنگی و گردشگری این شهر را تشریح کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: ذوق و شوق مردم رودهن و علاقمندی زیادی که مسئولان این شهر به منظور جذب سرمایه در راستای توسعه زمینه های مختلف ورزشی از خود نشان می دهند، ستودنی است.

امیر رضا واعظی آشتیانی در تشریح هدف خود از شرکت در این نشست اظهار داشت: این نشست در جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شد و امیدواریم با مساعدت شهرداری و شورای شهر رودهن جانمایی مناسبی به منظور احداث مجموعه های ورزشی در چند فاز شامل زمینهای چمن استاندارد، سالنهای چند منظوره ورزشهای سالنی، پیست تفریحی دوچرخه سواری، میدان اسب دوانی و همچنین محلی برای اردوی تیمهای میهمان صورت پذیرد.

این مسئول پیرامون توان بالقوه شهر رودهن در زمینه های ورزشی خاطرنشان کرد: رودهن را نمی توان به عنوان منطقه ای کشاورزی یا بخشی صنعتی معرفی کرد اما ویژگی های دیگری نظیر ارتفاع مناسب از سطح دریا، مردم و مسئولان ورزش دوست و آب و هوایی پاکیزه این شهر را به جایگزین مناسبی برای اردوهای پر هزینه خارجی تیمهای مختلف لیگ برتری در رشته های گوناگون مبدل خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به خصوصیات بارز شهر دماوند افزود: موقعیت سوق الجیشی، نزدیکی به پایتخت و استقرار در مسیر شمال کشور و جاده آبعلی، رودهن را بر خلاف بسیاری از نقاط کشور از تبدیل شدن به شهری محدود و بسته دور کرده که این پویایی در صورت سرمایه گذاری مناسب به ارتقا صنعت گردشگری و رفع معضلات بیکاری جوانان این شهر کمک شایانی محسوب می شود.

واعظی آشتیانی پیرامون برگزاری اردوهای تیم استقلال تهران در شهر رودهن بیان داشت: در صورت انجام پروژه های ورزشی مذکور نه تنها تیم استقلال تهران بلکه تمام تیمهای لیگ برتری فوتبال از متقاضیان برگزاری اردوهای آمادگی در شهر رودهن خواهند بود.