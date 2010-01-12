جزئیات سوابق علمی مرحوم علیمحمدی/ علیمحمدی نماینده ایران در سزامی بود

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی با تاکید بر اینکه فعالیت در سزامی یک فعالیت صلح آمیز و علمی است گفت: استاد مسعود علیمحمدی به عنوان نماینده ایران در سزامی فعالیت می کرده و در جلسات شورای بین المللی سزامی حضور داشته و به جز این فعالیت تحقیقاتی دیگری در سزامی نداشته است.