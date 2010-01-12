جزئیات سوابق علمی مرحوم علیمحمدی/ علیمحمدی نماینده ایران در سزامی بود

محمد حسین دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دکتر مسعود علیمحمدی از دو سال گذشته یعنی در زمان وزارت دکتر محمد مهدی زاهدی در وزارت علوم به عنوان نماینده ایران در سزامی مصنوب شده بود.
رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی گفت: اتفاقی که برای دکتر مسعود علیمحمدی افتاد نمی تواند به فعالیت وی در شورای بین المللی سزامی ارتباط داشته باشد. فعالیت در سزامی یک فعالیت صلح آمیز بوده و علمی است.
وی درباره شتابگر سزامی نیز اظهار داشت: طرحی برای ساخت و برقرار کردن شتابگر سزامی در اردن برای کشورهای خاورمیانه برنامه ریزی شده که قرار است تا سال 2014 راه اندازی شود و 14 کشور در آن عضویت دارند.
دوستدار افزود: این یک شتابگر سینکروترون است که از نوری که ایجاد می کند می توان برای شناخت مواد استفاده کرد.
استاد مسعود علیمحمدی عضو سزامی بود (سایت سزامی)
سوابق دانشگاهی مرحوم مسعود علیمحمدی:
استاد پایه 22
سال تولد: 3/6/1338
فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه صنعتی شریف در رشته فیزیک نظری
سنوات خدمت: حدود 16 سال
عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه در دو دهه اخیر
عضو شورای پردیس علوم و معاون پژوهشی پردیس علوم تا سال 1387
استاد برجسته فیزیک ایران و برنده جایزه جشنواره خوارزمی
بیش از 80 مقاله کامل در بهترین مجلات بین المللی
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