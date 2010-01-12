ساختمان تخم مرغی دوستدار محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جوزپه مجیسترتی معمار ایتالیایی در بخش انرژیهای نوآورانه در طراحی ساختمانهایی که سازگار پذیر زیستی هستند و در تولید و انرژی مورد نیاز خود به خودکفایی رسیده اند فعالیت می کند.

به گفته این طراح ساختمان، تخم مرغ شکلی تقریبا مناسب دارد و تداعی گر زندگی است. بنابراین می تواند برای ساخت یک ساختمان، استانداردهای کیفی را تضمین کند. به علاوه تخم مرغ بیشترین سازگاری را برای انتشار گرما دارد.

در حقیقت یک ساختمان بیضوی بهترین خصوصیات را برای حفظ گرما در زمستان و تازه نگه داشتن محیط داخلی در تابستان دارد. این نوع ساختمان، ترکیبی از حداکثر حجم مفید با حداقل سطح خارجی است و حداقل مقاومت آیرودینامیک را در مقابل بادها عرضه می کند.

این ساختمان، دو سیستم فیلترسازی و تنظیم نور را پیش بینی می کند و در بالای آن یک ملخ عمودی مرکزی نصب شده است که همانند یک پنکه طبیعی هوای داخلی را تنظیم می کند. همچنین پانلهای فتوولتائیک انرژی ساختمان را تامین می کنند.

همچنین در این ساختمان یک نیروگاه با بازده بالا نصب شده است که انرژی ژئوگرمایی زمین پیرامون ساختمان را جمع آوری کرده و آن را در ساختمان مصرف می کند.

براساس گزارش روزنامه لاستمپا، مصرف انرژی این ساختمان بسیار پایین بوده و کمتر از 30 کیلووات بر متر مربع در سال است.

این معمار امیدوار است ظرف پنج سال آینده سرمایه لازم برای ساخت این ساختمان تخم مرغی شکل را به دست آورد.