محمود زنده‌نام در این باره به خبرنگار مهر گفت: مرکز هنرهای نمایش رادیو تفاهم‌نامه‌ای با مسئولان بخش نمایش تئاتر فجر امضاء کرده‌ تا فعالیت‌هایی در ایام جشنواره تئاتر فجر داشته باشد. امسال پنج رادیو تئاتر را همزمان با ایام جشنواره در خانه هنرمندان اجرا می‌کنیم. هر نمایش هم دو اجرا دارد.

وی در ادامه افزود: رادیو تئاترهای "وقتی بچه‌ها نمی‌میرند" به نویسندگی مریم روزبهانی و کارگردانی مجید حمزه، "باجه تلفن" به کارگردانی ایوب آقاخانی، "شام آخر به نویسندگی علی جولایی و کارگردانی ندا هنگامی، "دان ون" به کارگردانی جواد پیشگر و "یک اجرای شنیدنی" به نویسندگی و کارگردانی آشا محرابی اجرا می‌شوند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: مرکز هنرهای نمایشی رادیو جوایز بخش رادیو تئاترهای جشنواره تئاتر فجر را تقبل کرده و رحمان سیفی‌آزاد، محمد خزایی و نادر برهانی‌مرند داوران این بخش هستند. همچنین قرار شده وزارت ارشاد با مشارکت مرکز هنرهای نمایش رادیو پنج رادیو تئاتر را چاپ کند.