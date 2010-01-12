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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

زنده‌نام در گفتگو با مهر:

نمایشنامه‌‌های رادیویی جشنواره تئاتر فجر چاپ می‌شود

نمایشنامه‌‌های رادیویی جشنواره تئاتر فجر چاپ می‌شود

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو از اجرای پنج رادیو تئاتر به همت این مرکز همزمان با جشنواره تئاتر فجر در خانه هنرمندان و چاپ این آثار بعد از اجرا خبر داد.

محمود زنده‌نام در این باره به خبرنگار مهر گفت: مرکز هنرهای نمایش رادیو تفاهم‌نامه‌ای با مسئولان بخش نمایش تئاتر فجر امضاء کرده‌ تا فعالیت‌هایی در ایام جشنواره تئاتر فجر داشته باشد. امسال پنج رادیو تئاتر را همزمان با ایام جشنواره در خانه هنرمندان اجرا می‌کنیم. هر نمایش هم دو اجرا دارد.

وی در ادامه افزود: رادیو تئاترهای "وقتی بچه‌ها نمی‌میرند" به نویسندگی مریم روزبهانی و کارگردانی مجید حمزه، "باجه تلفن" به کارگردانی ایوب آقاخانی، "شام آخر به نویسندگی علی جولایی و کارگردانی ندا هنگامی، "دان ون" به کارگردانی جواد پیشگر و "یک اجرای شنیدنی" به نویسندگی و کارگردانی آشا محرابی اجرا می‌شوند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: مرکز هنرهای نمایشی رادیو جوایز بخش رادیو تئاترهای جشنواره تئاتر فجر را تقبل کرده و رحمان سیفی‌آزاد، محمد خزایی و نادر برهانی‌مرند داوران این بخش هستند. همچنین قرار شده وزارت ارشاد با مشارکت مرکز هنرهای نمایش رادیو پنج رادیو تئاتر را چاپ کند.

کد مطلب 1015976

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