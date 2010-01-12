به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که خطاب به دبیر جشنواره فجر نوشته شده، آمده است:" با توجه به اینکه فیلم سینمایی "آدمکش" ساخته رضا کریمی از سوی هیئت انتخاب جشنواره فجر در بخش خارج از مسابقه قرار گرفته، که انشاالله این اتفاق به دلیل مطلوب نبودن حاصل زحمات حرفه ای ترین و با تجربه ترین هنرمندان سینمای ایران رخ داده باشد و نه براساس مسایل خارج از خود فیلم."

در ادامه این یادداشت وی تاکید می کند:"خواهشمند است بنا به درخواست اینجانب،"آدمکش" از برنامه های جشنواره خارج شود؛ چرا که مراحل آماده سازی نهایی این فیلم در مدت زمان کوتاه باقیمانده تا برگزاری جشنواره، نیازمند طی فرآیندی غیرمتعارف و تلاشی شبانه روزی است.

این تهیه کننده سینما با اشاره به حضور "آدمکش" در بخش غیر رقابتی جشنواره فیلم فجر، یادآور می شود:"با توجه به قرارگرفتن این فیلم در بخش غیررقابتی و باالطبع ارزیابی نشدن زحمات عوامل سازنده، انگیزه ای برای کار فشرده که یقینا نتیجه اش صدمات کیفی جبران ناپذیر و صرف هزینه های مضاعف بی حاصل است، وجود ندارد."

وی در پایان خاطرنشان می کند: "امید است که فیلم سینمایی "آدمکش" پس از آماده سازی در شرایطی آرام، در زمانی نه چندان دور به نمایش درآمده و مورد قضاوت عادلانه منتقدان و عموم مردم قرار گیرد. انشاالله در آن زمان و پس از دیده شدن سایر فیلمهای حاضر در جشنواره، مشخص خواهد شد که آیا این فیلم شایستگی حضور در بخش مسابقه را داشته است یا خیر."