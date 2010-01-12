به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جلالیپور با اعلام این خبر گفت: ارزش صادرات تخممرغ خوراکی در هشت ماه نخست امسال ، 13 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته دارای 122 درصد افزایش بوده است.
وی افزود: همچنین وزن صادرات تخممرغ خوراکی دراین مدت به 10 هزار تن رسیده که نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته با 90 درصد افزایش روبروست.
این مقام مسوول از جمله دلایل افزایش صادرات تخممرغ خوراکی را در هشت ماه نخست امسال ، لغو عوارض صادرات تخممرغ و تسهیل فرآیند صادرات این محصول دانست و اظهار داشت: پیشبینی جایزه صادراتی برای محصول تخممرغ در سالهای 87 و 88 و شیوع بیماری آنفولانزای مرغی در منطقه و عاری بودن ایران از این بیماری از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش صادرات تخممرغ در سال 88 هستند.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد بخشی از صادرات این محصول در سالهای قبل با توجه به وجود عوارض برای آن به عنوان تخممرغ نطفهدار صادر شده که با توجه به شرایط این بخش از صادرات تخممرغ نطفهدار حذف و به صادرات تخممرغ خوراکی اضافه شده است.
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