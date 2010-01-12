کمال سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص پخش برخی مناظره های تلویزیونی ، اظهار داشت: اینگونه مناظره ها مفید است به خصوص اگر میهمانان از یک تفکر خاص نباشند و ایده ها و نظرات مخالف و موافق مطرح شود.

وی میهمانان دعوت شده به این برنامه را بسیار محدود عنوان کرد و افزود: برخی از این افراد دارای نظرات نزدیک به هم بوده و یا اشتراک فکری دارند ، به گونه ای که اکثرا اصولگرا بودند لذا بهتر است میهمانان برنامه از طیفهای مختلفی دعوت شوند.

سجادی ادامه داد: بهتر است مدعوین به لحاظ تخصص ها و مطالعاتی که دارند متنوع بوده و افرادی باشند که از یک استحکام و دستگاه معرفتی منسجم برخوردار باشند و اینگونه نباشد که در ابتدای برنامه مخالف موضوعی باشند و در پایان برنامه موافق جلوه کنند لذا نباید تضاد و تناقض وجود داشته باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان همچنین با اشاره به مناظره های انتخاباتی، گفت: این مناظره در ضمن اینکه نکات مثبتی داشت دارای نکات منفی هم بود و اگر صدا و سیما با همین روش نرم این مناظره ها را ادامه دهد و با تضارب افکار باعث روشن شدن اذهان مردم شود، بسیار خوب است.

وی تصریح شود: البته این میهمانان باید از نخبگان حوزه و دانشگاه باشند و به تولید اندیشه سیاسی بپردازند . در شیوه نقد مسلط بوده و اهلیت موضوعات را داشته باشند و مسائل پیش پا افتاده را در این برنامه سنگین مطرح نکنند.

سجادی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این برنامه زودتر آغاز می شد آیا باعث تعدیل پرخاشگری سیاسی می شد یا خیر، خاطرنشان کرد: البته این برنامه دیر آغاز شد و رسانه ملی باید چند سال قبل پخش اینگونه برنامه ها را آغاز می کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: باید کارشناسانی در این برنامه حضور یابند که ایجاد شک نکنند، بلکه قادر باشند راه حل هایی را ارائه دهند و ذهنیت افکار عمومی را به نحو مثبتی شکل دهند و باعث تنویر افکار عمومی شوند.