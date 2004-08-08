وزير امور خارجه سودان : اسرائيل، عامل تشديد بحران و درگيري ها در دارفور است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مصطفي عثمان اسماعيل، اسرائيل را به ايفاي نقش براي تشديد بحران و درگيري ها در ايالت دارفور واقع در غرب سودان متهم كرد.



وي گفت : از كشورهاي عربي خواهد خواست حمايت سياسي لازم را از سودان براي جلوگيري از اعمال مجازات عليه اين كشور بعمل آورند.



اسماعيل كه در اولين ساعات صبح امروز براي مشاركت در نشست فوق العاده وزيران امور خارجه عضو اتحاديه عرب وارد قاهره شد، گفت : اطلاعات موثق اخبار رسانه ها درباره نقش اسرائيل در حوادث دارفور را تائيد مي كند.



وي افزود: من اطمينان دارم كه روزهاي آينده جزئيات بيشتري از روابط وتماس هاي اسرائيل با شورشيان دارفور فاش خواهد شد.



وزير امور خارجه سودان در تائيد اظهاراتش مبني بر دخالت اسرائيل در حوادث كشورش به اظهارات نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل اشاره كرد و گفت هنگامي كه وي از ديوار حائل سخن به ميان آمد فورا از دارفور و نقش اعراب در آن سخن گفت و اين بهترين دليل بر اين است كه اسرائيل در حوادث سودان دست دارد.



عثمان گفت: اسرائيل اخيرا براي دخالت در مساله دارفور از چند جانب فعاليت كرد از جمله از طريق فعاليت در اريتره يا فعاليت هيات هايي در مناطق ملتهب و ناآرام تلاش كرد بحران در دارفور را تشديد كند.



در مقابل براي سودان تنها سه هفته زمان باقي مانده است تا به شوراي امنيت ثابت كند كه در خلع سلاح شبه نظاميان عرب معروف به جنجاويد اقدام موفقيت آكميز خواهد داشت در غيراين صورت با مجازات احتمالي مواجه خواهد شد.

