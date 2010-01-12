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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

با دستور استاندار؛

تیم رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی فارس تشکیل می شود

تیم رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی فارس تشکیل می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: روح الله احمد زاده استاندار فارس دستور داد گروهی متشکل از ارگانهای مختلف برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی این استان تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد زاده این دستور را در جریان کارگروه صنعت و معدن فارس صادر کرد و اعضای گروه مذکور نیز شامل سازمان صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان کار و امور اجتماعی بوده تا به مسائل و مشکلات واحد های صنعتی - تولیدی رسیدگی و مسائل و مشکلات موجود را حل و فصل کنند.

وی در جریان کارگروه صنعت و معدن استان فارس گفت: جدالهای لفظی در حوزه صنعت هیچ کاری را در پیشرفت و تعالی استان به پیش نمی برد و باید با تعامل به دنبال پیشرفت صنعتی فارس بود.

استاندار فارس تصریح کرد: متولیان بخش صنعت استان می خواهند چرخ صنعت فارس را بچرخانند و سازمانها و ادارات پشتیبان از جمله سازمان امور مالیاتی نیز باید نقش خود را در پشتیبانی از صنعت به خوبی ایفا کنند و در این مسیر راه کارهای برون رفت از مشکلات موجود را ارائه دهند.

احمد زاده با اشاره به برخی مشکلات موجود در رابطه با مسائل مالیاتی واحدهای صنعتی استان نیز گفت: مسئولان و کارشناسان ذیربط باید فرآیند تعامل صنعتگران و تولیدکنندگان استان را با حوزه امور مالیاتی شفاف کنند.

نماینده عالی دولت در فارس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات مورد نظر دولت در حوزه سلامت، مواد غذایی بوده و شاخص ترین موضوع نیز در تولید مواد غذایی موضوع سلامت جامعه به شمار می رود باید در رابطه با نظارت در این حوزه فعالیت مستمر و مضاعفی صورت گیرد.

احمدزاده یادآور شد: اگر به بهانه ایجاد و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدکننده مواد غذایی نظارت مستمر و جدی اعمال نشود، سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد.

وی در عین حال تاکید کرد: مسیر حرکت استان در بخش صنعت باید به سمت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی استاندارد باشد و این تنها با در نظر گرفتن شاخص های کمی و کیفی استاندارد در بخشهای مختلف میسر خواهد شد.
کد مطلب 1016010

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