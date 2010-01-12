تیم رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی فارس تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد زاده این دستور را در جریان کارگروه صنعت و معدن فارس صادر کرد و اعضای گروه مذکور نیز شامل سازمان صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان کار و امور اجتماعی بوده تا به مسائل و مشکلات واحد های صنعتی - تولیدی رسیدگی و مسائل و مشکلات موجود را حل و فصل کنند.

وی در جریان کارگروه صنعت و معدن استان فارس گفت: جدالهای لفظی در حوزه صنعت هیچ کاری را در پیشرفت و تعالی استان به پیش نمی برد و باید با تعامل به دنبال پیشرفت صنعتی فارس بود .

استاندار فارس تصریح کرد: متولیان بخش صنعت استان می خواهند چرخ صنعت فارس را بچرخانند و سازمانها و ادارات پشتیبان از جمله سازمان امور مالیاتی نیز باید نقش خود را در پشتیبانی از صنعت به خوبی ایفا کنند و در این مسیر راه کارهای برون رفت از مشکلات موجود را ارائه دهند

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احمد زاده با اشاره به برخی مشکلات موجود در رابطه با مسائل مالیاتی واحدهای صنعتی استان نیز گفت: مسئولان و کارشناسان ذیربط باید فرآیند تعامل صنعتگران و تولیدکنندگان استان را با حوزه امور مالیاتی شفاف کنند

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نماینده عالی دولت در فارس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات مورد نظر دولت در حوزه سلامت، مواد غذایی بوده و شاخص ترین موضوع نیز در تولید مواد غذایی موضوع سلامت جامعه به شمار می رود باید در رابطه با نظارت در این حوزه فعالیت مستمر و مضاعفی صورت گیرد

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احمدزاده یادآور شد: اگر به بهانه ایجاد و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدکننده مواد غذایی نظارت مستمر و جدی اعمال نشود، سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد

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وی در عین حال تاکید کرد: مسیر حرکت استان در بخش صنعت باید به سمت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی استاندارد باشد و این تنها با در نظر گرفتن شاخص های کمی و کیفی استاندارد در بخشهای مختلف میسر خواهد شد