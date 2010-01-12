تام هنکس بازیگر کهنه کار آمریکایی به زودی برای دومین بار به عنوان کارگردان،یک فیلم سینمایی را می‌سازد.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین، تام هنکس که پیش از این در سال 1996 فیلم "کاری که می کنی"را کارگردانی کرده بود آماده کارگردانی فیلمی با عنوان "لری کراون"است. در این فیلم کمدی جولیا رابرتس به نقش آفرینی می پردازد که آخرین بار سه سال پیش در فیلم " جنگ چارلی ویلسن"با هنکس همبازی بوده است.



فیلمنامه "لری کراون"را خود هنکس نوشته است. فیلم داستان مردی را روایت می کند که در میان سالی ناچار می شود با هویتی جدید زندگی تازه‌ای را آغاز کند.



فیلمبرداری "لری کراون"از اوایل ماه آوریل آغاز می‌شود.



در کارنامه بازیگری هنکس 54 ساله حضور در فیلم هایی چون "بی خواب در سیاتل"، آپولو 13" ، "ترمینال"،"قاتلین پیرزن" و "فرشتگان و شیاطین " به چشم می خورد.تام هنکس تا کنون پنج بار نامزد جایزه اسکار شده و دو بار برای بازی در فیلم های "فیلادلفیا"و"فارست گامپ" این جایزه را دریافت کرده است.