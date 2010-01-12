ابلاغ اصلاحیه قانون حقوق و مزایای نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل 15 سال تمام سابقه خدمت براساس نظر مراجع قضایی و هیات‌های مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج‌ شده‌اند براساس نظر هیئت‌های یاد شده، به عائله تحت تکفل آنان ‌سالانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی پرداخت ‌شود.

دولت قانون فوق را به عنوان یک لایحه در راستای رویکرد حمایتی به عائله تحت تکفل پرسنل نیروهای مسلح ، رفع مشکلات و مسائل موجود پس از اخراج از خدمت ، وحدت رویه مقررات مربوط به رهایی خدمت در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، بهره‌مندی عائله تحت تکفل این دسته از پرسنل از امکانات و خدمات بیمه درمانی، توانمند‌سازی و تقویت نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ارتقای سطح امید به آینده در میان پرسنل نیروهای مسلح تقدیم مجلس کرده بود که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، متن « به عائله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت براساس نظر مراجع قضائی و هیأتهای مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده‌اند براساس نظر هیأتهای یادشده، ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می‌شود.» جایگزین متن ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر نیروهای مسلح(ارتش،سپاه و نیروی انتظامی) الحاق می‌شود.

بر این اساس ، ‌ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی نیروهای مسلح(ارتش،سپاه و نیروی انتظامی) می گوید: پرسنلی که با داشتن حداقل بیست سال قدمت خدمت اخراج می‌شوند به عائله تحت تکفل آنان وجوهی معادل سه پنجم حقوق مندرج‌در ماده 154 قانون ارتش پرداخت می شود.