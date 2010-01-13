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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۸:۲۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: به رغم آگاهی عمومی از کاربردهای بیشمار درخت در زندگی بشر و تأثیراتی که برای محیط زیست دارد، متأسفانه کم نیستند اخباری که از قطع تأسف‌بار درختان در سطح وسیع حکایت می‌کنند.

آیات روز:

فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنبَتْنَا فِیهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَزَیْتُونًا وَنَخْلًا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا،  وَفَاکِهَةً وَأَبًّا، مَّتَاعًا لَّکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ .

پس انسان باید به خوراک خود بنگرد، که ما آب را به صورت بارشى فرو ریختیم، آنگاه زمین را با شکافتنى [لازم] شکافتیم، پس در آن دانه رویانیدیم، و انگور و سبزى ، و زیتون و درخت‏خرما، و باغهاى انبوه، و میوه و چراگاه، [تا وسیله] استفاده شما و دامهایتان باشد .

سوره عبس، آیات 24 تا 32

حدیث امروز:  

پیامبر اکرم(ص):

ما من یغرس غرسا او یزرع زرعا، فیأکل منه انسان، او طیر او بهیمة الا کانت له به صدقه.

هر مسلمانی که درختی بکارد یا زراعتی کند که از آن پرندگان و انسانها و یا حیوانی بخورند، چنین کاری برای او صدقه محسوب می شود.

مستدرک الوسائل، ج 13، ص 460، ح 15892

کد مطلب 1016039

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