662 کیلوگرم انواع مواد مخدر در فرودگاه های کشور کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در لامرد، سردار نبی الله حیدری در جریان مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس فرودگاه بین المللی شهرستان لامرد افزود: از این میزان کشفیات حدود 418 کیلوگرم آن مواد مخدر شیشه بوده و چهار هزار و 630 نفر در خصوص قاچاق مواد مخدر توسط پلیس فرودگاه های کشور دستگیر شده اند.

وی با اشاره به کشف هشت قبضه کلت کمری در سال جاری از مسافرین در فرودگاه های کشور بیان کرد: در همین سال مبلغ یک میلیارد و 730 میلیون تومان کالای قاچاق توسط پلیس فرودگاه ها کشف و تعداد 89 نفر قاچاقچی کالا دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور متذکر شد: فرودگاه های امام خمینی، مهرآباد، شیراز، مشهد و اصفهان از نظر حجم کار و تردد و کشفیات مواد مخدر و کالای قاچاق رده های نخست فرودگاه های کشور را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش مهر، در جریان این مراسم سروان ابراهیم خاوری به عنوان رئیس پلیس جدید فرودگاه لامرد معرفی شد.

شهرستان لامرد در فاصله 400 کیلومتری شیراز قرار دارد.