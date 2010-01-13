خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: معنی اصطلاحی اسطوره در مکتبها و دیدگاه‌های گوناگون اسطوره‌شناسی متفاوت است از این رو مهمترین رویکردهای اسطوره شناسی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته ‌است.

گفتارهای کتاب "اسطوره و آیین" از دو دانشنامه مهم فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها و دانشنامه انسان‌شناسی فرهنگی برگرفته شده که هر دو این دانشنامه‌ها موضوعات مشترک اسطوره‌شناسی و انسان‌شناسی فرهنگی را در بر دارند.

از عناوین این کتاب می‌توان به "اسطوره در روزگار باستان"، "اسطوره در قرون وسطی و رنسانس"، "دین، اسطوره و آیین"، "شمن گرایی"، "کیش کالا"، "هزاره گرایی و جنبشهای هزاره گرا" اشاره کرد.

در مقاله پیر ماکسیم شول می‌خوانیم: تخیل نقش بزرگی در قلمر اندیشه ایفا می‌کند چنانکه اسطوره نیز در تمدن نقش دارد. هر چند اندیشه انتزاعی بسیار دیرتر از اسطوره تحول یافت اما هرگز اندیشه اسطوره‌ای را به طور کامل از بین نبرد. هر تمدنی حتی از نوع بسیار ابتدایی اسطوره‌های خودش را دارد و هر یک از اعضا گروه در آن سهیم‌اند. این اسطوره‌ها وارد زندگیشان می‌شوند و بازتابهای عاطفی و خرد آنها را تغذیه می‌کنند.