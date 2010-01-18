سودابه خسروی طراح چهره پردازی
مرتضی پور صمدی مدیر فیلمبرداری
کیوان علی محمدی کارگردان
امید بنکدار کارگردان
امید بنکدار - کیوان علی محمدی - کارگردان
حمید رضا پگاه
عکس / رئوف محسنی
نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی"شبانه" ساخته مشترک امید بنکدار و کیوان علیمحمدی با حضور این فیلمسازان، مرتضی پورصمدی مدیر فیلمبرداری، سودابه خسروی طراح گریم، حمیدرضا پگاه بازیگر و آرش زاهدی در خبرگزاری مهر برگزار شد.
سودابه خسروی طراح چهره پردازی
مرتضی پور صمدی مدیر فیلمبرداری
کیوان علی محمدی کارگردان
امید بنکدار کارگردان
امید بنکدار - کیوان علی محمدی - کارگردان
حمید رضا پگاه
عکس / رئوف محسنی
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