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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

وحیدی خبر داد:

پاکسازی 930 هزار هکتار زمین آلوده به مین/دومیلیون و 800 هزار گلوله و مین عمل نکرده

پاکسازی 930 هزار هکتار زمین آلوده به مین/دومیلیون و 800 هزار گلوله و مین عمل نکرده

اهواز - خبرگزاری مهر: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پاکسازی 930 هزار هکتار زمین آلوده به مین از زمان پایان جنگ تاکنون در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، احمد وحیدی پیش از ظهر سه شنبه با حضور در محل یادمان شلمچه و ادای احترام به شهدای گمنام این منطقه افزود: مناطق آلوده به مین به صورت دقیق در پنج استان کشور شامل خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان شناسایی شده اند و هم اکنون این مناطق با اجرای 42 طرح با استفاده از تجهیزات پیشرفته در حال پاکسازی هستند.

وی افزود: هم اینک دو میلیون و 850 هزار گلوله و مین عمل نکرده در کشور وجود دارد که حدود 41 درصد آنها در استان خوزستان هستند و دلیل این امر این است که خوزستان کانون اصلی جنگ هست ساله تحمیلی است.

وزیر دفاع تصریح کرد: کارهای پاکسازی مناطق آلوده به مین به سرعت در حال انجام است و ما امیدواریم تا سال 1391 کل این مناطق پاکسازی شود.

وزیر دفاع صبح امروز وارد خرمشهر شد و از کارخانه تولید دانه های روغنی و صنایع دریایی شهید موسوی این شهر دیدن کرد.

کد مطلب 1016068

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