پاکسازی 930 هزار هکتار زمین آلوده به مین/دومیلیون و 800 هزار گلوله و مین عمل نکرده

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، احمد وحیدی پیش از ظهر سه شنبه با حضور در محل یادمان شلمچه و ادای احترام به شهدای گمنام این منطقه افزود: مناطق آلوده به مین به صورت دقیق در پنج استان کشور شامل خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان شناسایی شده اند و هم اکنون این مناطق با اجرای 42 طرح با استفاده از تجهیزات پیشرفته در حال پاکسازی هستند.

وی افزود: هم اینک دو میلیون و 850 هزار گلوله و مین عمل نکرده در کشور وجود دارد که حدود 41 درصد آنها در استان خوزستان هستند و دلیل این امر این است که خوزستان کانون اصلی جنگ هست ساله تحمیلی است.

وزیر دفاع تصریح کرد: کارهای پاکسازی مناطق آلوده به مین به سرعت در حال انجام است و ما امیدواریم تا سال 1391 کل این مناطق پاکسازی شود.

وزیر دفاع صبح امروز وارد خرمشهر شد و از کارخانه تولید دانه های روغنی و صنایع دریایی شهید موسوی این شهر دیدن کرد.