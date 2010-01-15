به گزارش خبرنگار مهر، حسین عصمتی، مدرس نگارگری یکی از مهم‌ترین نیازهای این هنر در جامعه امروز را توجه بیشتر از هنرمندان آن عنوان کرد:"مشکل نگارگری و به طور کلی هنرهای بومی ما این است که مهجور مانده‌اند و به همین خاطر تحقیر شده و در یک سطح باقی مانده‌اند. حتی گاهی عقب‌گرد هم داشته‌اند."



او در تشریح بیشتر این مطلب افزود:"متاسفانه هزینه‌ای که در رشته‌های هنری مدرن صورت می‌گیرد، چندین برابر هزینه‌ای است که در هنرهای بومی مانند نگارگری انجام می‌شود. درحالی که اگر قرار است وقت و بودجه‌ای برای هنر هزنیه کنیم، اول باید آن را به هنرهای بومی اختصاص دهیم."



عصمتی همچنین در مورد وضعیت آموزش نگارگری در دانشگاه‌ها گفت:"چهار سال است که رشته نگارگری در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. شاید عمر آن بسیار کوتاه باشد اما می‌تواند آغاز خوبی باشد برای رواج و رشد این هنر. بسیاری از استادان رشته نگارگری هم در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند که باعث شده کیفیت آموزشی خوب باشد."



او درباره دانشجویان نگارگری توضیح داد:"به دلیل بحث هنرهای مدرنی که در سطح جامعه وجود دارد، گاهی دانشجویانی که وارد دانشگاه می‌شوند، تحت تاثیر این جو تمایل پیدا می‌کنند به سراغ رشته‌های دیگر به خصوص هنرهای مدرن بروند."

این مدرس دانشگاه در ادامه اختصاص مکانی را که اعضای انجمن بتوانند به عنوان ساختمان انجمن نگارگران از آن استفاده کنند، در پیشرفت این هنر مثبت توصیف کرد:"مطمئنا اگر انجمن، مکانی برای خود داشته باشد که اعضای آن بتوانند به صورت هفتگی یا ماهانه دورهم جمع شوند و در مورد مشکلات نگارگری و موارد دیگر مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی تبادل نظر کنند، گامی برای جلوبردن هنر بومی خود برداشته‌ایم."

