سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مناظره های سیاسی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از دیر ساخته شدن چنین برنامه ای در رسانه ملی عنوان کرد: مناظره های سیاسی درحال پخش از سیمای جمهوری اسلامی می توانست زودتر ازاینها ساخته شود زیرا در مدت کمی که از پخش این برنامه ها می گذرد اثرات بسیار زیادی از ابعاد مختلف سیاسی-اجتماعی برجای گذاشته است.



این نماینده اصولگرای مستقل مجلس هفتم با اشاره به اینکه رسانه ملی با ساخت چنین برنامه ای نشان داد که ظرفیت پخش دیدگاههای مختلف سیاسی جامعه را دارا است، گفت: بر این اساس رسانه ملی با ساخت برنامه هایی از این دست خواهد توانست مخاطبان اصلی خود را نیز برگرداند.

وی دربخش دیگری ازاین گفتگو با ارائه پیشنهاداتی درجهت ارتقای جایگاه رسانه ملی وافزایش تاثیرگذاری آن درجامعه، عنوان کرد: اگر موضوعات عمیق تر وبنیادی تر باشد بطوریکه سعی شود از مباحث دم دستی وتحلیل معلولها دست برداشته شود وبه مباحث تئوریکی نظیر "مولفه های یک نظام مردمسالاری دینی"، "نقد جمهوری اسلامی ایران"، "بازتولید اهداف انقلاب اسلامی"، "بازگشت به نظریات مترقی امام راحل" وهمچنین "گفتگو پیرامون شاخصه های قانون اساسی کشور" پرداخته شود.



این مستندساز رسانه ملی که خود مجری برخی برنامه های سیاسی بوده است ، با بیان اینکه در انتخاب مهمان در مناظره ها می توان بسته به موضوع هر برنامه کارشناسان متفاوتی را دعوت کرد، به مجری برنامه مذکوراشاره کرد و گفت: مجری این مناظره نسبت به اجراهای قبلی خود موفق تر بوده اما هم اکنون در این برنامه با اینکه تلاش بسیار زیادی می کند ولی در اجرای بی طرفانه برنامه موفق نبوده است.



وی اضافه کرد: به نظر می رسد مجری برنامه مذکور گهگاهی روبروی هر دو مهمان برنامه قرار می گیرد وبعضا از یک مهمان برنامه جانبداری بیشتری می کند، ضمن اینکه اگر مجری برنامه تلاش کند که مهمانان این برنامه را که نمایندگان برخی ازتوده های جامعه هستند را متهم به اتهام واهی نکند بسیار موفق تر خواهد بود.



این کارشناس رسانه افزود: مجری چنین برنامه حساس واثرگذاری در جامعه باید سعی کند که نظرات شخصی خود را در این برنامه به مخاطبان القاء نکند تا جایگاه این برنامه ارتقاء یابد و یا حتی الامکان خود را بیطرف نشان دهد وبجای بینندگان تصمیم نگیرد بلکه بگذارد که مخاطبان خود تصمم گیری نمایند.



وی با بیان اینکه مهمانهای این برنامه باید از سلائق سیاسی-اجتماعی متنوعی برخوردار باشند و ازسطوح مختلف کارشناس، کارشناس ارشد، استاد دانشگاه، نظریه پرداز وحتی شخصیتهای بلندمرتبه سیاسی نیز برای حضور در این برنامه دعوت بعمل آید.



این نماینده اصولگرای مستقل مجلس هفتم در ادامه با اشاره به موضوع ایجاد "تریبون آزاد" در برنامه مناظره ها عنوان کرد: من شدیدا مخالف ایجاد تریبون آزاد یا آیتمهای دیگری از این دست آنهم در برنامه ای که به مباحث عمیق وتئوریک می پردازد،هستم.



وی پخش آیتمهای اضافی در میان چنین برنامه هایی را موجب آسیب وارد شدن به اصل و ریشه مسائل مطروحه در این برنامه به شمارآورد وگفت: در حقیقت باید اجازه داد که مهمانان برنامه چالش خود را با یکدیگر مطرح کنند واز آن نتیجه گیری هم نمایند.



ابوطالب در پایان خواستار افزایش زمان پخش این برنامه تا سقف 90 دقیقه شد.