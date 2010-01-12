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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

سرهنگ پریور:

400 تبعه غیرمجاز خارجی در کرمان دستگیر شدند

400 تبعه غیرمجاز خارجی در کرمان دستگیر شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان با تاکید بر برخورد شدید با قاچاق انسان از دستگیری 400 تبعه خارجی غیر مجاز در استان خبرداد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در ادامه دستگیری اتباع غیرمجاز و قاچاق انسان ماموران انتظامی استان کرمان در چند عملیات مختلف در هفته جاری 400 افغانی فاقد مجوز را دستگیر کردند.

وی افزود: مهمترین عملیات پلیس در دستگیری افاغنه 17 دیماه ماموران اداره گذرنامه و امور اتباع خارجه نیروی انتظامی کرمان از یک کارگاه 140 افغانی فاقد مجوز تردد را دستگیر کردند.

سرهنگ پریور گفت: افاغنه غیر مجاز در این مرغداری متروکه اتراق کرده بودند و صاحب این مرغداری که از این محل به عنوان خوابگاه افاغنه استفاده می کرد نیز دستگیر شد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان افزود: وجود اتباع غیر مجاز خارجی در استان کرمان مشکلات متعددی در زمینه مسائل بهداشتی، اجتماعی و اشتغال ایجاد کرده است و در راستای حل این مشکل نیروی انتظامی با تمام توان با متخلفان برخورد می کند.

وی عنوان کرد: 32 درصد از جرایم خشن استان کرمان توسط افاغنه روی می دهد.

کد مطلب 1016077

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