400 تبعه غیرمجاز خارجی در کرمان دستگیر شدند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در ادامه دستگیری اتباع غیرمجاز و قاچاق انسان ماموران انتظامی استان کرمان در چند عملیات مختلف در هفته جاری 400 افغانی فاقد مجوز را دستگیر کردند.

وی افزود: مهمترین عملیات پلیس در دستگیری افاغنه 17 دیماه ماموران اداره گذرنامه و امور اتباع خارجه نیروی انتظامی کرمان از یک کارگاه 140 افغانی فاقد مجوز تردد را دستگیر کردند.

سرهنگ پریور گفت: افاغنه غیر مجاز در این مرغداری متروکه اتراق کرده بودند و صاحب این مرغداری که از این محل به عنوان خوابگاه افاغنه استفاده می کرد نیز دستگیر شد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان افزود: وجود اتباع غیر مجاز خارجی در استان کرمان مشکلات متعددی در زمینه مسائل بهداشتی، اجتماعی و اشتغال ایجاد کرده است و در راستای حل این مشکل نیروی انتظامی با تمام توان با متخلفان برخورد می کند.

وی عنوان کرد: 32 درصد از جرایم خشن استان کرمان توسط افاغنه روی می دهد.