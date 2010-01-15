میزان فروش آثار تجسمی همچنان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید حقیقت شناس، رئیس انجمن نقاشان در مورد رکودی که چند ماهی است در قیمت و میزان فروش آثار در بازار داخلی به چشم می‌خورد، گفت:"درست است که فروش‌ها نسبت به چند سال اخیر رکود پیدا کرده و قیمت‌ها پایین آمده است ولی اگر نگاهی به گذشته‌های دورتر داشته باشیم، متوجه می‌شویم این وضعیت بازهم نسبت به آن سال‌ها بهتر و قیمت و میزان فروش‌ها در جایگاه بالاتری قرار دارد."

وی در توضیح بیشتر این مسئله اظهار داشت:"ما در گذشته مشکلات زیادی در زمینه خرید و فروش آثار هنری داشتیم. درحالی که اکنون تعداد نگارخانه‌ها افزایش یافته است و افراد فعال بیشتری در حوزه خرید و فروش فعالیت می‌کنند هرچند برخی از این افراد به صورت پنهانی کار می‌کنند و با مشتری‌های چینی و اروپایی به صورت غیرآشکار به داد ستد می‌پردازند اما بازهم نتیجه فعالیت آنها در اقتصاد هنر نمود دارد و باعث خریده شدن آثار هنرمندان ما می‌شود."

حقیقت‌شناس برآیند این فعالیتها را توجه بیشتر به هنرهای تجسمی دانست:"افزایش نگارخانه‌ها و فعالان بیشتر در اقتصاد هنر، باعث شد هنرهای تجسمی در کشور ما دیده شود. البته این دیده شدن در مرحله اول شوکی را به جامعه هنری ما وارد کرد اما با ادامه این جریان، فعالیت‌ها، قیمت‌ها و میزان فروش عقلانی‌تر شد و فکر می‌کنم در آینده مبدل به جریان نقاشی ملی شود."

