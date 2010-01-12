به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تامین اعتبارات لازم توسط معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، این میزان از بودجه فدارسیون‎هایی که قرار است ورزشکاران آنها در دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشته باشند، طبق برنامه‏ریزی انجام شده بزودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (این بودجه ویژه حضور در بازی‏های اسلامی است)

این موضوع در نشست امروز صبح (سه شنبه) اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که از سوی مهدی کرباسیان خزانه‏دار این کمیته، مطرح شد.

این نشست به ریاست محمد علی‌آبادی (رئیس کمیته ملی المپیک) و با حضور بهرام افشارزاده، مهدی قدمی، شاهرخ شهنازی، محمود خسروی‎وفا، محمود مشحون، مهدی کرباسیان، رباب شهریان و مهدی هاشمی (اعضای هیئت اجرایی) و ویژه بررسی روند اجرای برنامه‎های مربوط به بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی برگزار شد.

بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز در حضور دیگر اعضای هیئت اجرایی این کمیته گزارش کاملی از روند اجرای برنامه‎های مورد نظر ستاد بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی ارائه کرد. ضمن اینکه مهدی کرباسیان هم ضمن اعلام گزارش مالی و وضعیت بودجه این ستاد، خبر تخصیص 95 بودجه فدراسیون‎ها را در اختیار اعضای حاضر قرار داد.

دومین دوره بازی‏های همبستگی کشورهای اسلامی قرار است از 20 فروردین ماه سال آینده به میزبانی همزمان سه شهر تهران، اصفهان و مشهد آغاز خواهد شد.