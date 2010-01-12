به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تامین اعتبارات لازم توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، این میزان از بودجه فدارسیونهایی که قرار است ورزشکاران آنها در دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشته باشند، طبق برنامهریزی انجام شده بزودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (این بودجه ویژه حضور در بازیهای اسلامی است)
این موضوع در نشست امروز صبح (سه شنبه) اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که از سوی مهدی کرباسیان خزانهدار این کمیته، مطرح شد.
این نشست به ریاست محمد علیآبادی (رئیس کمیته ملی المپیک) و با حضور بهرام افشارزاده، مهدی قدمی، شاهرخ شهنازی، محمود خسرویوفا، محمود مشحون، مهدی کرباسیان، رباب شهریان و مهدی هاشمی (اعضای هیئت اجرایی) و ویژه بررسی روند اجرای برنامههای مربوط به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برگزار شد.
بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز در حضور دیگر اعضای هیئت اجرایی این کمیته گزارش کاملی از روند اجرای برنامههای مورد نظر ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ارائه کرد. ضمن اینکه مهدی کرباسیان هم ضمن اعلام گزارش مالی و وضعیت بودجه این ستاد، خبر تخصیص 95 بودجه فدراسیونها را در اختیار اعضای حاضر قرار داد.
دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی قرار است از 20 فروردین ماه سال آینده به میزبانی همزمان سه شهر تهران، اصفهان و مشهد آغاز خواهد شد.
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