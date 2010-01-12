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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۱

فراکسیون دانشگاهیان مجلس ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران را محکوم کرد

فراکسیون دانشگاهیان مجلس ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران را محکوم کرد

فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه ای ترور ناجوانمردانه دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: دستهای جنایتکار مرموز وابسته به قدرتهای استکبار جهانی با انفجار بمبی یکی از شخصیتهای خدوم و یکی از استادان متعهد دانشگاهی را ترور کردند.

بی شک دشمنان انقلاب اسلامی باید بدانند با این گونه اقدامات کور تروریستی نمی توانند به اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد سازند.

فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران شهادت وی را به جامعه دانشگاهی و خانواده ایشان تسلیت گفته و از دستگاههای ذیربط امنیتی و انتظامی و قضایی می خواهد با پیگیری جدی موضوع، جنایتکاران تروریست را به سزای اعمال خویش برساند.

کد مطلب 1016100

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