نظام بهره برداری در بخش کشاورزی باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، عباس رجایی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه کشاورزی شهرستان مهاباد افزایش تولیدات بخش کشاورزی را یکی از مهمترین مولفه های بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا باید علاوه بر ارتقای کمیت و کیفیت محصولات بخش کشاورزی نظام بهره ‌برداری را نیز در این بخش تغییر داد.

وی در ادامه با تاکید بر سلامت غذایی در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نظام جامع دامپروری کلیه محصولات و فرآورده های دامی می بایست دارای استاندارد اجباری سلامت باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در خصوص آلودگی شیرهای تولیدی توسط برخی دامپروری های سطح کشور تصریح کرد: کلیه ارگانهای ذیربط باید در رعایت و کنترل این استاندارد نظارت کافی و مستمر داشته باشند.

محمود جلال زاده، نماینده مردم مهاباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های بالای بخش کشاورزی این شهرستان از فاصله زیاد کشاورزان نمونه با تولید کنندگان این شهرستان انتقاد کرد وعدم توزیع به موقع نهاده های دامی و هدرروی آب کشاورزی را از جمله مهمترین مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان عنوان کرد.

جعفر ذوالفقاری، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: درحال حاضر این شهرستان به سمت توازن و ظرفیت‌ سازی پیش می‌رود و ایجاد ظرفیت‌های مناسب در سیلوسازی، سردخانه و صنایع تبدیلی نمونه‌های بارز آن هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در راس هیئتی متشکل از تنی چند از معاونان وزارت جهاد کشاورزی به شهرستان مهاباد سفر کرده اند.

این هیئت در سفر خود به شهرستان مهاباد از واحدهای مرغداری، سردخانه و کشتارگاه طیور و گاو و گوسفند کشت و صنعت مهاباد و چند واحد تولیدی بخش خصوصی بازدید کرد.