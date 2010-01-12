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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان مرکزی در کشور اول شد

دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان مرکزی در کشور اول شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از کسب رتبه برتر دارالقرآن کریم این اداره در فعالیتهای قرآنی کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت ‌الاسلام احمد رضاییان عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از دارالقرآن کریم استان مرکزی در اراک افزود: دارالقرآن این اداره‌ کل با کسب موفقیتهای کاری خود در بخش آموزشهای عمومی، متوسطه و تخصصی، گسترش موسسات و مراکز قرآنی مردمی و خانه ‌های قرآن روستایی، برگزاری مسابقات، محافل و جشنواره ‌های قرآنی از سوی سازمان دارالقرآن الکریم مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی توجه به مناطق محروم را یکی از نکات مثبت برنامه‌ های این اداره ‌کل عنوان کرد و افزود: تربیت نیروهای متخصص قرآنی و فعالیت آنان در بخشهای محروم بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی انجام برنامه ‌های فرهنگی در دورترین مناطق شهری و روستایی است که اداره ‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در این راستا گامهای ارزشمندی برداشته است.

حجت الاسلام رضاییان اظهار داشت: اختصاص بیش از 23 میلیون تومان برای توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی نشان دهنده توجه ویژه این اداره ‌کل به امور قرآنی است و امید می ‌رود این فعالیتها با جدیت ادامه یابد.

وی افزود: در حال حاضر 46 خانه قرآن روستایی به منظور انجام برنامه ‌های عمومی و تخصصی برای جوانان در حال فعالیت است. 

کد مطلب 1016133

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