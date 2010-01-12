  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۲۵

حاجی بابایی خبر داد:

احداث چهار هزار سالن ورزشی تا سه سال آینده

احداث چهار هزار سالن ورزشی تا سه سال آینده

وزیر آموزش و پرورش از احداث چهار هزار سالن ورزشی در مدارس طی سه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حمیدرضا حاجی بابایی خاطرنشان کرد: تا سه سال آینده چهار هزار سالن ورزشی در مدارس سراسر کشور برای دانش آموزان آماده می شود.

وی گفت: 50 درصد این پروژه ها توسط آموزش و پورش و 50 درصد با همکاری استانداری ها اجرا می شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و 200 مدرس تربیت معلم در کشور وجود دارد که باید به 2 برابر برای ضمن خدمت، تربیت معلم و تربیت دبیر فنی افزایش یابد.

وی گفت: پیش بینی می کنیم تا سال آینده حدود 40 هزار نفر از معلمانی که دیپلم یا فوق دیپلم هستند وارد مرکز تربیت معلم شوند.

حاجی بابایی تاکید کرد: تمامی اختیارات و امکانات وزارتخانه باید به مدارس منتقل شود و تمامی امور آموزشی، پرورشی و خدماتی در مدارس که مرکز امور فرهنگی کشور محسوب می شوند، تحقق یابد.

کد مطلب 1016165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها