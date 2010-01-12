75 درصد روستاهای خراسان رضوی از آب سالم برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد دانشگر بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری درباره وضعیت روستایی خراسان رضوی گفت: تامین آب شرب روستایی استان براساس سیاستهای دولت در روستاهای بالای 20 خانوار صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر در خراسان رضوی دو هزار و 557 روستا بالای 20 خانوار وجود دارد که تعداد دو هزار و 57 روستای استان تحت پوشش آب روستایی قرار دارند.

دانشگر با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان گناباد افزود: در شهرستان گناباد 56 روستای بالای 20 خانوار با 31 هزار و 320 نفر وجود دارد که یک هشتم روستاییان استان را شامل می‌شود و بیش از 90 درصد جمعیت روستایی گناباد تحت پوشش آب روستایی قرار دارند.

وی در مورد منابع آبی استان تصریح کرد: در خراسان رضوی هزار و 200 منبع آبی شامل 80 درصد منابع آب زیرزمینی و 20 درصد منابع آبهای سطحی و بیش از چهارده هزار طول خطوط انتقال و توزیع آب وجود دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در تعریف بحران گفت: بحران اخلال موقتی است که در یک دوره زمانی معین ایجاد می‌شود و باعث ایجاد اختلال در عملکرد هر بخش می‌شود.

دانشگر تصریح کرد: خشکسالی در خراسان رضوی و خصوصا در جنوب استان بحران نیست بلکه یک پدیده طبیعی است که رویکرد آن مدیریت ریسک است.

وی در مورد جذب اعتبارات تصریح کرد: در جذب اعتبارات رشد 300 درصد را داشتیم که با جهت دادن اعتبارات و پروژه‌ها در همه بخشها به سمت و سوی خشکسالی اثر بخشی اعتبارات خشکسالی را در پروژه های استان شاهد هستیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با بیان اینکه از حداقل نتایج بحث خشکسالی در روستاها بحث مهاجرت و عواقب آن است تصریح کرد: افزایش تولید، اقدامات پدافندی و کاهش مصرف رویکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان است.

دانشگر در مورد کیفیت منابع آبی استان افزود: در نتیجه خشکسالی ها 220 منبع آبی استان دچار تغییر کیفیت شدند و هجوم آبهای شور به سمت آبهای شیرین و افزایش عمق چاهها از عواقب خشکسالی است.

وی اظهار داشت: 298 منبع آبی نیز با افت آب مواجه شدند که توانستیم با مجموع اعتبارات ستاد حوادث استان و اعتبارات خود شرکت در جهت کاهش دادن اثر این پدیده بر روی جمعیت روستایی با حداقل تنشها عبور کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با بیان اینکه سال گذشته 89 حلقه چاه حفاری شد که 70 درصد کاهش منابع آبی را جبران کرد در مورد اقدامات پدافندی شرکت افزود: در خشکسالی سال گذشته 460 روستا دچار کمبود کیفیت آب شدند که از طریق تانکر سیار تامین شدند.

دانشگر در مورد سایر اقدامات تصریح کرد: تجهیز 204 حلقه چاه، 547 کیلومتر لوله‌گذاری، اصلاح 410 کیلومتر شبکه‌های تحت پوشش، ترویج و بهینه‌سازی فرهنگ مصرف آب و اضافه شدن 12 هزار متر مکعب آب به ذخیره‌ سازی منابع از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود: امسال با تاسی از پیامهای نوروزی مقام معظم رهبری در جهت سال اصلاح الگوی مصرف این شرکت حول سه محور مهندسی بهره‌ برداری، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی و اصلاح روشها اقدامات خود را انجام می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی بیان کرد: در سطح استان 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حجم فروش آب کنترل شده است.