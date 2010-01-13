وفاداران به انقلاب صبر پیشه کنند/ نباید زمینه رویارویی افراد مهیا شود

آیت الله علی معلمی ، امام جمعه قائمشهر در گفتگو با مهر خطاب به کسانی که در جریان اغشاشات آزرده شده اند، گفت: مبادا دست به کاری خودسرانه بزنید که به اختلاف دامن زده شود و دشمن سوار براین موج اختلاف تداوم فتنه را برنامه ریزی کند.



وی با تاکید بر اینکه مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب مدبرانه و حکیمانه بود گفت: وفاداران به انقلاب باید تحمل کنند تا دستگاه های مسئول با رعایت مر قانون به این اقدامات رسیدگی کنند.



آیت الله معلمی افزود: در این شرایط بیش از همه وظیفه دستگاه های مسئول سنگین شده است زیرا مردم انتظار دارند که به اتهامات افراد دخیل در این قضایا رسیدگی شود و با این اقدام فضا به سمت شفافیت برود.



وی گفت: نباید زمینه رویارویی افراد مهیا شود و با پایبندی به قانون همگان منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی باشند و البته همه به آن تمکین کنند .



نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه الان هر دو طرف خود را محق می دانند، گفت: دستگاه قضایی هرچه سریعتر و نه البته با شتاب بی مورد به اتهامات رسیدگی کند تا جرم متهمان مشخص شده و جامعه نیز نسبت به مسائل پیش آمده آگاه شود.



وی در ادامه با اشاره به نقش ولی فقیه عادل در جریانات بعد از انتخابات و قبل از آن گفت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان، در برابر خداوند مسئول هستم و باید منصفانه بگویم که رهبر معظم انقلاب همانگونه که امام راحل عمل می کردند اقدام کردند و اگر خود حضرت امام (ره) هم بودند مواضع اینچنینی می گرفتند و خواص را نسبت به انحرافات پیش رو آگاه می کردند.



آیت الله معلمی در پایان گفت : هیچ کس از خدا و شیطان تضمین نگرفته است که در یک مسیر حرکت کند و انسان دائما در معرض انحراف و کژی است لذا خواص از مسیر انتخاب شده چندان مطمئن نباشند.

