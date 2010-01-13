آیت الله علی معلمی ، امام جمعه قائمشهر در گفتگو با مهر خطاب به کسانی که در جریان اغشاشات آزرده شده اند، گفت: مبادا دست به کاری خودسرانه بزنید که به اختلاف دامن زده شود و دشمن سوار براین موج اختلاف تداوم فتنه را برنامه ریزی کند.
وی با تاکید بر اینکه مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب مدبرانه و حکیمانه بود گفت: وفاداران به انقلاب باید تحمل کنند تا دستگاه های مسئول با رعایت مر قانون به این اقدامات رسیدگی کنند.
آیت الله معلمی افزود: در این شرایط بیش از همه وظیفه دستگاه های مسئول سنگین شده است زیرا مردم انتظار دارند که به اتهامات افراد دخیل در این قضایا رسیدگی شود و با این اقدام فضا به سمت شفافیت برود.
وی گفت: نباید زمینه رویارویی افراد مهیا شود و با پایبندی به قانون همگان منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی باشند و البته همه به آن تمکین کنند .
نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه الان هر دو طرف خود را محق می دانند، گفت: دستگاه قضایی هرچه سریعتر و نه البته با شتاب بی مورد به اتهامات رسیدگی کند تا جرم متهمان مشخص شده و جامعه نیز نسبت به مسائل پیش آمده آگاه شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش ولی فقیه عادل در جریانات بعد از انتخابات و قبل از آن گفت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان، در برابر خداوند مسئول هستم و باید منصفانه بگویم که رهبر معظم انقلاب همانگونه که امام راحل عمل می کردند اقدام کردند و اگر خود حضرت امام (ره) هم بودند مواضع اینچنینی می گرفتند و خواص را نسبت به انحرافات پیش رو آگاه می کردند.
آیت الله معلمی در پایان گفت : هیچ کس از خدا و شیطان تضمین نگرفته است که در یک مسیر حرکت کند و انسان دائما در معرض انحراف و کژی است لذا خواص از مسیر انتخاب شده چندان مطمئن نباشند.
معلمی در گفتگو با مهر:
وفاداران به انقلاب صبر پیشه کنند/ نباید زمینه رویارویی افراد مهیا شود
نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب خواستار آن شد که وفاداران به انقلاب در برابر فتنه های بوجود آمده صبر پیشه کنند و از اقدامات خود سرانه پرهیز شود تا دستگاه های مسئول با رعایت مر قانون به این اقدامات رسیدگی کنند.
آیت الله علی معلمی ، امام جمعه قائمشهر در گفتگو با مهر خطاب به کسانی که در جریان اغشاشات آزرده شده اند، گفت: مبادا دست به کاری خودسرانه بزنید که به اختلاف دامن زده شود و دشمن سوار براین موج اختلاف تداوم فتنه را برنامه ریزی کند.
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