محمد طالبی در گفتگو با مهر درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی گفت: ارائه ضمانت نامه از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات، ابزاری است برای اطمینان از منابعی که توسط بانکها به مشتریان داده می شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت: به طور طبیعی بانکها با پرداخت تسهیلات باید ابزارهایی کنترلی داشته باشند. ولی هر بار که ابزار جدیدی اعلام می شود معمولاعکس العملهایی به دنبال دارد که به تدریج با فرهنگ سازی، نگرانیها و ابهامات نیز حل می شود.

طالبی ادامه داد: در هر حال یک ساختار پولی در نظام بانکی کشور داریم که بانک مرکزی مدیریت آن را بر عهده دارد و بانکها موظف هستند مقررات و دستورالعملها را رعایت کنند چون این به نفع بانکها و مشتریان است، ضمن اینکه مدتی که از اجرای این دستورالعمل بگذرد مشکل متقاضیان حل خوهاد شد.

نظر ما همان نظر شورای پول و اعتبار است

وی درباره تعیین نرخ سود بانکی سال 89، گفت: درصدی که شورای پول و اعتبار آن را تصویب کند ما به عنوان بانک آن را اجرا می کنیم. بنابراین، نظر ما همان نظر شورای پول و اعتبار است ولی تعیین نرخ سود بانکی تحت تاثیرعوامل و شرایط مختلف اقتصادی است و مدیرعامل یک بانک نمی تواند به تنهایی آن را بررسی کند.

این مدیر بانکی کشور بیان داشت: شورای پول و اعتبار ترکیبی از وزرا در حوزه های مختلف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی، کارشناسان و نمایندگان مجلس است که این افراد در موضوعات مختلف تخصص دارند. سود بانکی نیز یک شاخص مهمی در اقتصاد کشور محسوب می شود و برآورد و حدس و گمان در این زمینه در هیچ اقتصادی انجام نمی شود.

افزایش مطالبات معوق به دلیل نیازهای نقدینگی کشور

طالبی درباره وضعیت مطالبات معوق نیز بیان داشت: به طور طبیعی در هر نظام بانکی مطالبات معوق وجود دارد، طی چند سال گذشته آئین نامه جدیدی برای طبقه بندی مشتریان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که رعایت این آئین نامه تا حدودی بدهکاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: بخشی از بدهکاران معوق را خیلی نمی توان به عوامل ساختاری نسبت داد، البته نیازهای نقدینگی کشور، صنایع، شرکتها و کارخانجات که به دنبال پول بیشتری هستند خود باعث می شود که تا حدودی انگیزه بازپرداخت تسهیلات کاهش پیدا کند، ضمن اینکه با منابعی که از محل سرمایه گذاریهای خارجی و توسعه بازار سرمایه ایجاد شده است، پیش بینی می شود این مشکل در جامعه به تدریج از بین برود.