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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۱۵

شاندیزی؛

مقابل تیم ستارگان فوتسال ایران به میدان رفتیم

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی پس از شکست سنگین مقابل فولاد ماهان اصفهان گفت: امروز بازیکنان ما، دیدار خوبی را به نمایش گذاشتند اما مهمترین علت شکست تیم، کم تجربگی بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید شاندیزی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما در این دیدار از همه لحاظ خوب کار کرد اما تنها نقطه ضعفی که امروز به وضوح مشاهده شد کم تجربگی بازیکنان ما بود و باید بگویم که موقعیت های ما بیش از فولاد ماهان بود اما بازیکنان ما بر اثر همین بی تجربگی نتوانستند از این موقعیتها به خوبی استفاده کنند و بر اثر اشتباهات فاحش گل دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی اظهار داشت: بر خلاف ما این تیم ماهان بود که توانست با استفاده از تجربه ستارگانش از موقعیتهای ایجاد شده نهایت بهره را ببرد و نتیجه را به سود خود به پایان برساند.

شاندیزی در خصوص دو گل پایانی تیم ماهان که بر اثر اشتباه وی به ثمر رسید افزود: در اندک دقایق باقی مانده به پایان بازی، تصمیم گرفتیم به صورت پنج نفره بر روی دروازه ی ماهان فشار بیاوریم تا از شکست جلوگیری کنیم که بر اثر همین موضوع بازیکنان تیم حریف توانستند از دو اشتباه ما بهره کافی را ببرند و دو گل دیگر را به دروازه ما وارد کنند.

وی خاطر نشان کرد: با این حال من از بازی امروز بازیکنانم راضی هستند چرا که توانستند مقابل تیم ستارگان فوتسال ایران، یک مسابقه ی تماشاگر پسند و جذاب را ارائه دهند.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی در رابطه با داوری این دیدار گفت: بنده نباید در زمینه داوری صحبتی را انجام دهم و این کار را بر عهده ی کارشناسان امر می گذارم.

کد مطلب 1016203

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