مقابل تیم ستارگان فوتسال ایران به میدان رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید شاندیزی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما در این دیدار از همه لحاظ خوب کار کرد اما تنها نقطه ضعفی که امروز به وضوح مشاهده شد کم تجربگی بازیکنان ما بود و باید بگویم که موقعیت های ما بیش از فولاد ماهان بود اما بازیکنان ما بر اثر همین بی تجربگی نتوانستند از این موقعیتها به خوبی استفاده کنند و بر اثر اشتباهات فاحش گل دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی اظهار داشت: بر خلاف ما این تیم ماهان بود که توانست با استفاده از تجربه ستارگانش از موقعیتهای ایجاد شده نهایت بهره را ببرد و نتیجه را به سود خود به پایان برساند.

شاندیزی در خصوص دو گل پایانی تیم ماهان که بر اثر اشتباه وی به ثمر رسید افزود: در اندک دقایق باقی مانده به پایان بازی، تصمیم گرفتیم به صورت پنج نفره بر روی دروازه ی ماهان فشار بیاوریم تا از شکست جلوگیری کنیم که بر اثر همین موضوع بازیکنان تیم حریف توانستند از دو اشتباه ما بهره کافی را ببرند و دو گل دیگر را به دروازه ما وارد کنند.

وی خاطر نشان کرد: با این حال من از بازی امروز بازیکنانم راضی هستند چرا که توانستند مقابل تیم ستارگان فوتسال ایران، یک مسابقه ی تماشاگر پسند و جذاب را ارائه دهند.

سرمربی تیم فوتسال علم و ادب خراسان رضوی در رابطه با داوری این دیدار گفت: بنده نباید در زمینه داوری صحبتی را انجام دهم و این کار را بر عهده ی کارشناسان امر می گذارم.