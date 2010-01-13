رئیس هیئت اسکواش قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکواش استان که سه شنبه شب با حضور محمد منجم مدیرکل تربیت بدنی، بابک فقیر دبیر فدراسیون اسکواش و اعضای مجمع در مجموعه ورزشی غدیر قزوین برگزار شد، سید جعفر شهاب‌زاده (رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قزوین) با اکثریت قاطع 16 رأی برای مدت چهار سال تصدی این هیئت نوپا در استان را عهده دار شد.



در این مراسم بابک فقیر دبیر فدراسیون اسکواش اظهار داشت: فدراسیون اسکواش بطور رسمی فعالیت خود را از سال 1372 آغاز کرده و در حال حاضر 22 کورت اسکواش در کشور وجود دارد که برای توسعه این رشته ورزشی به توسعه کورتهای اسکواش بیشتری در مناطق مختلف نیازمندیم.



فقیر یادآور شد: کسب چهار مدال طلا و نقره در مسابقات جهانی توسط ورزشکاران زن و مرد بیانگر وجود استعدادهای خوب در این رشته ورزشی در کشور است که عزم ما را برای توسعه این رشته بیشتر می کند.



وی تصریح کرد: بدلیل نوپا بودن این ورزش متاسفانه تجهیزات و مکانهای تمرین این رشته در کشور ما با سایر نقاط جهان فاصله زیادی دارد و برای نمونه در مالزی بیش از ‌هزار و 500 کورت اسکواش وجود دارد که قابل مقایسه با ما نیست.

دبیر فدراسیون اسکواش ابراز امیدواری کرد: با تلاش رئیس جدید هیئت اسکواش استان و حمایت جدی مدیرکل تربیت بدنی زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این رشته در استان فراهم شود.



محمد منجم مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین هم گفت: در سال گذشته بدون هیچ ‌گونه امکاناتی در این رشته با تکیه بر استعداد جوانان استان در المپیاد شرکت کردیم و توانستیم مقام سیزدهم را کسب کنیم که این امر بیانگر توانمندی استان و وجود جوانان خلاق در این رشته است.

منجم خاطرنشان کرد: باتوجه به همکاری خوب شهردار قزوین، زمینی به مساحت هزار و 500 مترمربع در بهترین نقطه شهر برای احداث سالن اسکواش اختصاص داده شده است که با احداث سالن اختصاصی اسکواش در قزوین، زمینه تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در استان فراهم می‌شود.

وی همچنین از اختصاص مبلغ 350 میلیون تومان برای احداث سالن اختصاصی اسکواش خبر داد.

مدیرکل تربیت بدنی قزوین تصریح کرد: اداره کل تربیت بدنی استان در دور سوم سفرهای ریاست جمهوری در زمینه احداث سالنهای اختصاصی اسکواش کوچک در تمام شهرستانهای استان پیشنهاد خواهد داد که امیدواریم با تصویب آن به شکوفایی و گسترش این رشته کمک شود.