تاکید مجدد ابومازن بر توقف شهرک سازی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان بار دیگر ضمن تاکید بر توقف کامل شهرک سازی صهیونیستها در مناطق اشغالی فلسطین، آن را شرط شرکت خود در مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

ابومازن با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در رام الله مدعی شد: هیچ مذاکره ای بر سر شهرک سازی اسرائیل نخواهیم کرد و بدون توقف کامل شهرک سازی به ویژه در بیت المقدس، مذاکرات نیز از سر گرفته نخواهد شد.

رئیس تشکیلات خودگردان با اشاره به این مطلب که توقف ساخت و سازها نباید محدود به یک مدت زمانی مشخص شود یاد آورد شد: خواسته های ما برای طرف اسرائیلی به روشنی بیان شده و از این رو هیچ ابهامی درباره شرایط ما وجود ندارد.

این در حالی است که یک روزنامه اسرائیلی با اشاره به دیدگاه جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره روند سازش فاش کرد تشکیلات خودگردان قبول کرده تا از پیش شرط های خود درباره آغاز مذاکره با اسرائیل چشم پوشی کند.

روزنامه هاآرتص در شماره امروز سه شنبه خود با اشاره به سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مصر نوشت : نتانیاهو در قاهره از دیدگاه خود درباره تشکیل دو کشور مستقل و اینکه بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت فلسطین قبول دارد سخن گفته است.

این روزنامه در ادامه به نقل از مقامهایی که آنها را وزیران امور خارجه کشورهای عربی خوانده اما اشاره ای به نام آنها نکرده می نویسد : تشکیلات خودگردان قبول کرده تا از پیش شرط های خود درباره آغاز مذاکره با اسرائیل چشم پوشی کند و در عوض بر روی مواردی تکیه کند که نتانیاهو راحتر آنها را می پذیرد.