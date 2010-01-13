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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

حضرتی در گفتگو با مهر:

دامنه مهمانان مناظره ها باید به بزرگی جمهوری اسلامی باشد

دامنه مهمانان مناظره ها باید به بزرگی جمهوری اسلامی باشد

مدیر مسئول روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه "دامنه مهمانان مناظره ها باید به بزرگی جمهوری اسلامی باشد" گفت: با انجام مناظره ها است که زهر اتفاقات رخ داده گرفته می شود و افکار عمومی نسبت به مسائل روشن می شود.

الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، انجام مناظره های فعلی در رسانه ملی را تا حدودی ضعیف و کمرنگ خواند و گفت: با وجود سطحی بودن این مناظره ها تا کنون، اما انجام آن خوب است و جای امیدواری است که بحث ها قوی تر و جدی تر دنبال شود.

وی ادامه داد: همین که صداوسیما پس از گذشت 7 ماه از انتخابات به فکر چنین برنامه ای افتاد و راه را تسهیل کرد جای تشکر دارد. ما در سطح رسانه ملی، رسانه مکتوب و دیجیتال باید به اندازه ابعاد و بزرگی جمهوری اسلامی نگاه کنیم.

حضرتی گفت : آنها که کوچک و تنگ نظر هستند جمهوری اسلامی را در کوچه تاریک و ظلمانی قرار می دهند که چیزی از آن در نمی آید اما ما در اتوبان ها و معبرهای بزرگی قرار داریم و همه تفکرات و سلایق می توانند در آن مانور دهند و نظام را هدایت کنند.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد گفت: همه می توانند مباحث کشور را در صداو سیما مطرح کنند زیرا با این اتفاق و انجام مناظره ها است که زهر اتفاقات رخ داده گرفته می شود و افکار عمومی نسبت به مسائلی که اتفاق می افتد روشن می شود.

کد مطلب 1016242

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