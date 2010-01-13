دامنه مهمانان مناظره ها باید به بزرگی جمهوری اسلامی باشد

الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، انجام مناظره های فعلی در رسانه ملی را تا حدودی ضعیف و کمرنگ خواند و گفت: با وجود سطحی بودن این مناظره ها تا کنون، اما انجام آن خوب است و جای امیدواری است که بحث ها قوی تر و جدی تر دنبال شود.

وی ادامه داد: همین که صداوسیما پس از گذشت 7 ماه از انتخابات به فکر چنین برنامه ای افتاد و راه را تسهیل کرد جای تشکر دارد. ما در سطح رسانه ملی، رسانه مکتوب و دیجیتال باید به اندازه ابعاد و بزرگی جمهوری اسلامی نگاه کنیم.

حضرتی گفت : آنها که کوچک و تنگ نظر هستند جمهوری اسلامی را در کوچه تاریک و ظلمانی قرار می دهند که چیزی از آن در نمی آید اما ما در اتوبان ها و معبرهای بزرگی قرار داریم و همه تفکرات و سلایق می توانند در آن مانور دهند و نظام را هدایت کنند.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد گفت: همه می توانند مباحث کشور را در صداو سیما مطرح کنند زیرا با این اتفاق و انجام مناظره ها است که زهر اتفاقات رخ داده گرفته می شود و افکار عمومی نسبت به مسائلی که اتفاق می افتد روشن می شود.