  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۱۴

مهلت شرکت در جشنواره عکس "شهر من رشت" تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره عکس "شهر من رشت" تمدید شد

رشت - خبرگزاری مهر: از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت مهلت شرکت در جشنواره عکس "شهرمن رشت" تا سی ام دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت اولین جشنواره عکس "شهرمن رشت" را در سطح استان گیلان با هدف ارج نهادن به سخنان مقام معظم رهبری وگسترش فرهنگ شهروندی و اصلاح الگوی مصرف برگزار می کند.

این جشنواره در سه محور فرهنگ شهروندی و اصلاح الگوی مصرف، معماری شهر رشت (قدیم و جدید ) و موضوع آزاد برگزار می شود.

هنرمندان و عکاسان گیلانی می توانند عکسهای خود را تا سی ام دی ماه به دبیرخانه این جشنواره واقع در رشت، ابتدای خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) کد پستی 57777-41566 ارسال کنند.

همچنین هر عکاس می تواند پنج قطعه عکس دیجیتال یا نگاتیو را در قطع 30 ×20 یا 40× 30 و در قالب سی دی با رزولوشن 300 یا فرمت JPEG به دبیرخانه تحویل دهد.

عکسهای جشنواره توسط محمد زوار جلالی، شباب گلچین و کفایت آریایی فر داوری می شوند.

از سوی دبیرخانه جشنواره سه عکاس برتر تجلیل و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقد و تندیس جشنواره اهداء می شود.
کد مطلب 1016263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها