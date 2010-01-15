مهلت شرکت در جشنواره عکس "شهر من رشت" تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت اولین جشنواره عکس "شهرمن رشت" را در سطح استان گیلان با هدف ارج نهادن به سخنان مقام معظم رهبری وگسترش فرهنگ شهروندی و اصلاح الگوی مصرف برگزار می کند.
این جشنواره در سه محور فرهنگ شهروندی و اصلاح الگوی مصرف، معماری شهر رشت (قدیم و جدید ) و موضوع آزاد برگزار می شود.
هنرمندان و عکاسان گیلانی می توانند عکسهای خود را تا سی ام دی ماه به دبیرخانه این جشنواره واقع در رشت، ابتدای خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) کد پستی 57777-41566 ارسال کنند.
همچنین هر عکاس می تواند پنج قطعه عکس دیجیتال یا نگاتیو را در قطع 30 ×20 یا 40× 30 و در قالب سی دی با رزولوشن 300 یا فرمتJPEG به دبیرخانه تحویل دهد.
عکسهای جشنواره توسط محمد زوار جلالی، شباب گلچین و کفایت آریایی فر داوری می شوند.
از سوی دبیرخانه جشنواره سه عکاس برتر تجلیل و مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقد و تندیس جشنواره اهداء می شود.
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