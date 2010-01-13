روند موفقیت کاله آمل ادامه خواهد یافت

بهروزعطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در این فصل فقط به پیروزی برابر همه تیم ها فکر می کنیم و به غیر از این مهم به چیز دیگری فکر نمی کنیم.

وی ادامه داد: بازیکنان کاله با استفاده از نقاط ضعف تیم سنگ آهن بافق یزد سعی خواهند کرد در دیدار خانگی برابر این تیم به پیروزی برسند.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل تصریح کرد: تیم کاله برای دیدار با هر تیمی طراحی و تاکتیک خاصی دارد تا با کمترین مشکل به دو امتیاز بازی دست یابد.

وی گفت: همه تیم ها در یک سطح قرار دارند و نباید هیچ یک از دیدارها را آسان گرفت.

سرمربی تیم کاله با بیان اینکه بازیکنان تیم شکست هفته نهم برابر سایپا را فراموش و به بازی سنگ آهن فکر می کنند، خاطرنشان کرد: بازیکنان کاله در طول این هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و آماده بازی امروز برابر نماینده یزد هستند.

تیم کاله آمل درهفته دهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از تیم سنگ آهن بافق یزد میزبانی می کند.

دیدار این دو تیم پر طرفدار والیبال کشور از ساعت 17.30 عصرامروز چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

