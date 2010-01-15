جلوی واردات بی رویه مرکبات باید سد شود

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: برای عرضه آسان محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات به بازار مصرف باید جلوی واردات گرفته شود.

وی ادامه داد: گسترش بخش صنعت در کنار رسیدگی و توجه به وضعیت کشاورزی از دیگر اقدامات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد .

نماینده مردم رودسر و املش با اعلام اینکه راه اندازی کارخانجات بزرگ تولیدی و صنعتی با اشتغالزای مناسب و مفید در استان بسیار ضروری است، افزود: در سالهای اخیر فعالیتهای چشمگیری در این بخش انجام شده است.

وی همچنین گفت: شناسایی نقاط قوت وضعف، تعیین راهکارهای اساسی و برنامه ریزی اصولی در توسعه استان بسیار موثر است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

عباسی با تأکید برضرورت برنامه ریزی با بهره گیری از عوامل تأثیر گذار در توسعه استان اظهار داشت: در حال حاضر همگرایی بسیار خوبی بین نمایندگان و مدیران ارشد استان وجود دارد که باید از این ظرفیت برای رفع مشکلات بیشتر بهره گرفت.

وی توسعه زیر ساختهای کشاورزی را ضروری دانست و یاد آورشد: توسعه، آبادانی هریک از شهرستانهای استان موجب پیشرفت استان گیلان خواهد شد.