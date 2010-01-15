دو رشته دکتری در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان راه اندازی شد

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با درخواست دانشگاه گیلان مبنی بر راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته بیماری شناسی گیاهی ( گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی ) و رشته زراعت در مقطع دکتری موافقت کرده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی این رشته های جدید تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه گیلان در مقطع دکتری به 37 رشته می رسد.

رئیس دانشگاه گیلان یاد آورشد: هم اکنون دانشگاه گیلان در 157 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد که نسبت به سه سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است.