نیازهای زیربنایی محصولات راهبردی گیلان باید تامین شود

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اعلام اینکه دولت دهم توجهی ویژه به امر کشاورزی دارد، افزود: دولت با توجه به توسعه زیرساختهای مرتبط با امر کشاورزی 60 هزار میلیارد ریال اعتبار علاوه بر سایر اعتبارات در بودجه سال آینده برای این مهم اختصاص داده و با این اقدام ارزشمند به یقین شاهد فصلی نو در صنعت کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان خواهیم بود.

وی همچنین از آمادگی دستگاه های مرتبط با تأمین آب زراعی در فصل آینده خبرداد و اظهار داشت: سال گذشته با توجه به کم آبی، اقدامات خوبی در زمینه لایروبی آب بندنها، ساخت ایستگاه های پمپاژ، حفر چاه و لایروبی رودخانه ها صورت گرفت و تمامی این فعالیتها امسال نیز براساس برنامه و زمانبندی در حال اجراست.

قهرمانی گفت: برای دور سوم سفر ریاست جمهور به استان گیلان نیز تمامی نیازها شناسایی شده و آماده طرح در جلسه هیئت دولت است.

وی ادامه داد: توسعه استان و برخورداری از همه امکانات موجود، حق مردم گیلان است و شناسایی توانمندی ها و مد نظر قرار دادن اولویتها برای توسعه استان گیلان و برخورداری شهروندان از ضرورتهاست.

استاندار گیلان به اقدامات انجام گرفته در سالهای اخیر اشاره کرد و یاد آور شد: توسعه بندر انزلی، توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل، انجام عملیات ساخت آزاد راه قزوین - رشت، ساخت راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا، گاز رسانی به روستاها و شهرها، ساماندهی شبکه فاضلاب شهری رشت و بندر انزلی، توسعه و ایجاد شبکه های آبرسانی و تامین آب زراعی کشاورزان از جمله اقدامات در دولت نهم و دهم برای رفاه و آسایش شهروندان گیلانی است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات سفر دور اول و دوم هیئت دولت به استان گیلان امری اجتناب ناپذیر است زیرا با تحقق این مصوبات بخش عمده ای از خواسته های مردم و نیازهای توسعه ای استان برطرف می شود و شاهد آبادانی روز افزون گیلان خواهیم بود.