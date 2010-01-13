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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

استاندار گیلان:

نیازهای زیربنایی محصولات راهبردی گیلان باید تامین شود

نیازهای زیربنایی محصولات راهبردی گیلان باید تامین شود

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی گفت: تأمین نیازهای زیربنایی محصولات راهبردی از قبیل چای، برنج ، زیتون و ... با اولویت ترین برنامه ها در بخش کشاورزی استان گیلان است.

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اعلام اینکه دولت دهم توجهی ویژه به امر کشاورزی دارد، افزود: دولت با توجه به توسعه زیرساختهای مرتبط با امر کشاورزی 60 هزار میلیارد ریال اعتبار علاوه بر سایر اعتبارات در بودجه سال آینده برای این مهم اختصاص داده و با این اقدام ارزشمند به یقین شاهد فصلی نو در صنعت کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان خواهیم بود.

وی همچنین از آمادگی دستگاه های مرتبط با تأمین آب زراعی در فصل آینده خبرداد و اظهار داشت: سال گذشته با توجه به کم آبی، اقدامات خوبی در زمینه لایروبی آب بندنها، ساخت ایستگاه های پمپاژ، حفر چاه و لایروبی رودخانه ها صورت گرفت و تمامی این فعالیتها امسال نیز براساس برنامه و زمانبندی در حال اجراست.

قهرمانی گفت: برای دور سوم سفر ریاست جمهور به استان گیلان نیز تمامی نیازها شناسایی شده و آماده طرح در جلسه هیئت دولت است.

وی ادامه داد: توسعه استان و برخورداری از همه امکانات موجود، حق مردم گیلان است و شناسایی توانمندی ها و مد نظر قرار دادن اولویتها برای توسعه استان گیلان و برخورداری شهروندان از ضرورتهاست.

استاندار گیلان به اقدامات انجام گرفته در سالهای اخیر اشاره کرد و یاد آور شد: توسعه بندر انزلی، توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل، انجام عملیات ساخت آزاد راه قزوین - رشت، ساخت راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا، گاز رسانی به روستاها و شهرها، ساماندهی شبکه فاضلاب شهری رشت و بندر انزلی، توسعه و ایجاد شبکه های آبرسانی و تامین آب زراعی کشاورزان  از جمله  اقدامات در دولت نهم و دهم برای رفاه و آسایش شهروندان گیلانی است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات سفر دور اول و دوم هیئت دولت به استان گیلان امری اجتناب ناپذیر است زیرا با تحقق این مصوبات بخش عمده ای از خواسته های مردم و نیازهای توسعه ای استان برطرف می شود و شاهد آبادانی روز افزون گیلان خواهیم بود.
کد مطلب 1016277

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