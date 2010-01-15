54 هزار تن پروتئین حیوانی در گیلان به صورت توافقی خریداری شد

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه طرح خرید محصولات کشاورزی و دامی، علاوه بر خرید تضمینی و توافقی جو، کلزا و برنج هفت هزار و 180 تن چای، برنج کیفی و پرمحصول و خارجی، شلتوک، زیتون، هندوانه، پیاز، جو، گندم، ذرت دانه ای، فندق به ارزش اقتصادی 41 میلیارد و 173 میلیون ریال خریداری شده است.

وی ادامه داد: بیشترین خرید با پنج هزار و 73 تن مربوط به چای خشک و یک هزار و 375 تن مربوط به انواع برنج کمی و کیفی است.

مدیر کل تعاون روستای گیلان خاطر نشان کرد: همچنین مقدار 54 هزار و 724 تن انواع پروتئین حیوانی شامل مرغ و گوشت قرمز شیر به ارزش اقتصادی 262 میلیارد و 104 میلیون ریال به صورت توافقی توسط تشکلهای کشاورزی و تعاونی روستای استان خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید این محصول با 51 هزار و 953 تن مربوط به شیر از دامداران استان است.