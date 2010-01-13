به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران خیلی خوب از خارجی‌ها استقبال می کند، چه مربی باشد، چه بازیکن. همه او را فرشته نجات می خوانند و سرمست از آمدنش خود را فاتح می دانند اما دیری نمی پاید که خوشحالی روزهای ابتدایی تبدیل به سرخوردگی و پشیمانی می شود. دیگر کسی از منجی و نجات حرف نمی زند و افسوس جای شادی را می گیرد. مربی و بازیکن خارجی با قراردادهای چند صد هزار دلاری وارد ایران می شود و همچون یک "مستشار" هرچه می خواهد می کند و دست آخر بدون اینکه به اندازه پولی که از باشگاه گرفته سودی به آن برساند از ایران می رود.

جدا از آمد و رفت بی حساب و کتاب مربیان خارجی به فوتبال ایران امروز مشکلی عجیب گریبان گیر باشگاه‌ها شده است. برخی بازیکنان خارجی به ایران می آیند، با باشگاه‌ها قرارداد امضا می کنند، اگر عملکردشان بد باشد، از ایران خارج نمی شوند اما خدا روزی را نیاورد که باشگاه به وجود آنها نیاز داشته باشد، به بهانه دیدار با خانواده شان از ایران خارج می شوند و برای بازگشت دیگر به موعد پایان زمان مرخصی خود توجه نمی کنند. آنها با اجازه باشگاه از ایران خارج می شوند و به خواست خود برمی گردند.

هوار ملامحمد، وسلی برازیلیا، ابراهیم توره، جاسم کرار، جانوآریو و... با رفتار غیرحرفه‌ای خود باشگاههای شان را با مشکل مواجه کرده اند، به گونه ای که دیگر باشگاهها حاضر نیستند به آنها مرخصی بدهند تا مبادا از وجودشان در مقاطع حساس فصل محروم شوند!

باید دید علت بروز این رفتار غیرحرفه‌ای چیست و چرا بازیکن خارجی به خود اجازه می دهد قوانین را زیر پا گذاشته و آن را به سود خود تفسیر کند. بدون شک شگفتی مدیران باشگاه‌ها در زمان عقد قرارداد و برخورد تبعیض آمیز آنها با مهره‌های خارجی می تواند یکی از عوامل شکل گیری این بحران تازه در باشگاههای ایران باشد.

هوشنگ نصیرزاده، کارشناس امور حقوقی فوتبال در این خصوص به مهر گفت: ناوارد بودن مدیران باشگاهها در تنظیم قراردادهای بین المللی یکی از اصلی ترین علل در بروز این رفتار غیرحرفه‌ای است. مدیران باشگاهها در زمان عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان هیجانی عمل می کنند و کمتر به آنچه در مفاد قرارداد ذکر می شود، توجه دارند. آنها از اصول حاکم بر روابط بین المللی فوتبال آگاه نیستند و بدون در نظر گرفتن منافع باشگاه و تنها برای عقد قرارداد با مربی و بازیکن مورد نظر خود پای قراردادی را امضا می کنند که در نهایت به ضرر آن باشگاه تمام می شود.

اشاره نصیرزاده، اشاره ای درست است. بطور مثال عباس انصاریفرد، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس در زمان نقل و انتقالات پیش فصل برای پرکردن جای خالی علی کریمی و منحرف کردن افکار عمومی و هواداران پرسپولیس از ستاره تاثیرگذار این تیم با قراردادی به ارزش بیش از 600 هزار دلار هوار ملامحمد را به پرسپولیس آمد. او با گذشت هفته‌ها از آغاز لیگ به پرسپولیس آمد و با گذشت 7 هفته از آغاز فصل اولین بازی خود را برای سرخپوشان انجام داد. او در فاصله تعطیلات نیم فصل به مرخصی رفت و در بازگشت 15 روز غیبت غیر موجه داشت. متاسفانه هافبک عراقی پرسپولیس جرایم باشگاه را هم تاب نیاورد و به جاری پذیرش آن دست به افشاگری زد. این روزها منجی پرسپولیس، مغضوبش شده و مدیران فعلی باشگاه نمی دانند با او باید چطور و چگونه برخورد کنند که نظم تیم به هم نریزد.

اما راهکار حل این مشکل چیست و کجاست؟ پرسش این سئوال از نصیرزاده پاسخ قابل پیش بینی او را به همراه داشت که باید فدراسیون فوتبال دخالت کرده و باشگاهها را برای عقد قرارداد هدایت کند. نصیرزاده در این خصوص گفت: باید در فدراسیون فوتبال کمیته ای مرکب از متخصصان فن تشکیل شود که وظیفه‌اش تدوین یک پیش نویس مناسب برای تنظیم قراردادهای خارجی باشد. باشگاههایی که بازیکن و مربی خارجی را استخدام می کند به نرم افزار کنترل آنها نیز نیاز دارند و فدراسیون می تواند این نرم افزار را در اختیارشان قرار دهد.

دخالت فدراسیون فوتبال قطعا عاملی تعیین کننده در چگونگی همکاری باشگاهها با بازیکن و مربی خارجی است اما آیا آنها تن به پیشنهاد فدارسیون می دهند. مدیرانی که غالبا خود را در سطح مدیریتی عقل کل می دانند و ضرر و زیان ناشی از اشتباهات خود را از جیب بیت المال می پردازند، آیا می پذیرد که با پیش نویسی که فدراسیون به آنها پیشنهاد کرده است، پای قرارداد با خارجی ها را امضا کنند یا آنها به نوعی دخالت می دانند؟