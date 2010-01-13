تحول در ورزش با جذب بودجه یک درصدی سازمانها/ تکمیل پروژه های عمرانی

حمید سجادی معاون سازمان و رئیس مرکزتوسعه ورزش قهرمانی، ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: اختصاص سهم یک درصدی ورزش از سوی نهادها و دستگاههای دولتی، اعتبارات قابل توجهی را جذب ورزش خواهد کرد که می تواند در پیشبرد فعالیت های جاری، تکمیل پروژه های عمرانی و دستیابی به اهداف قهرمانی سازمان تربیت بدنی اثرگذار و نقش آفرین باشد.

سجادی با اشاره به اینکه درحال حاضر برای تکمیل نزدیک به 3 هزار پروژه عمرانی در دست احداث سازمان تربیت بدنی رقمی نزدیک به 1480 میلیارد تومان اعتبارنیاز است ، یادآور شد: درحال حاضراعتبارات کنونی سازمان رقمی حدود 300 میلیارد تومان را بالغ می شود که از این مقدار80 درصد شامل اعتبارات جاری و تنها نزدیک به 20 درصد به پروژه های عمرانی اختصاص دارد که با این میزان اعتبار طبیعی است تکمیل پروژه عمرانی با تاخیر و صرف زمان بیشتری همراه شود.

وی با بیان اینکه با اعتبارات کنونی اتمام پروژه های عمرانی به زمانی بیش از 5 سال نیاز است ، تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون اختصاص یک درصد از کل بودجه سازمانها و ارگان های دولتی، بودجه عمرانی سازمان به رقمی معادل 700 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که طی آن سازمان ظرف دو سال آینده می تواند به تمامی تعهدات عمرانی خود عمل کند.

معاون سازمان تربیت بدنی ابراز امیدواری کرد با توجه به درپیش بودن بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو و سایررویدادهای جهانی و قاره ای، مجلس با اجرای قانون "اختصاص یک درصد ازکل بودجه سازمان‏ها و ارگان‎ها به ورزش" زمینه موفقیت تیم های ملی و کسب بهترین جایگاه در بازیهای آسیایی را فراهم کند و ورزش کشورگام بلند و محکمی بسوی موفقیت در المپیک 2012 لندن بردارد.