مجلس در مذاكرات هسته اي حضور داشته باشد

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر" طلايي نيك با استناد به ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس گفت: برخي شركتهاي دولتي و غيردولتي و وزارتخانه ها در سفرهاي خارجي غيررسمي و مذاكرات نمايندگان را دعوت نمي كنند و مذاكرات هسته اي و موضوع برخورداري ايران از انرژي هسته اي صلح آميز به دور از نظارت مجلس و كميسيونهاي تخصصي انجام مي شود.

طلايي نيك افزود: متاسفانه كميسيون امنيت ملي و نمايندگان مجلس از مذاكرات تهران، وين و پاريس بي اطلاع هستند و نگرانيم كه مجلس كه قراراست تصميم گير نهايي پروتكل الحاقي باشد، فقط در دقيقه 90 توپ در زمينش بيافتد در صورتي كه تاكنون مجلس در جريان مذاكرات هسته اي نبوده است.

طلايي نيك تصريح كرد: هيات رييسه موضوع حضور مجلس در مذاكرات هسته اي را پيگيري كند و در مقايسه با ساير اركان نقش نظارتي مجلس در اين مذاكرت كمرنگ نشود.

حداد عادل در پاسخ به تذكر طلايي نيك گفت: اين حق و وظيفه مجلس است كه از امور كشور اطلاع داشته باشد ولي اين بدان معنا نيست كه وزارتخانه ها موظفند نماينده اي را به عنوان عضو دعوت كنند.



رييس مجلس گفت: مسوولان وزارت خارجه قرار است در كميسيون امنيت ملي در اين باره توضيح بدهند و وزير خارجه هم كه ارتباط خوبي با نمايندگان دارند و نمايندگان مي توانند سوالات خود را مطرح كنند.