خیلی از جوانان ظرفیت فروش های بالا را نداشتند

لیلی گلستان، مدیر نگارخانه گلستان در نشست «اقتصاد هنر» که در خانه هنرمندان برگزار شد، در مورد تاثیر حراجی ها در بازار داخلی هنرهای تجسمی ابراز داشت:"من هرگز در هیچ حراجی شرکت نکرده ام ولی چند بار به دبی رفتم تا از نزدیک حراج ها را تماشا کنم. از اینکه برخی از هنرمندان ایرانی توانستند آثارشان را با قیمت های بالا بفروشند، خوشحالم اما یک نکته تخریبی قضیه، این است که خیلی از جوانان ظرفیت این فروش ها بالا را نداشتند و در یک دوره‌ای را خود را گم کردند."

او در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت:"متاسفانه این جریان به ارتباط نگارخانه ها و هنرمندان لطمه زد. آنها باید حراجی را یک بازی قشنک می پنداشتند و معیاری برای تعیین قیمت کارهایشان محسوب نمی کردند. همین باعث شد خیلی از نگارخانه ها نیز فروش های عجیب و غریب کنند اما بعد از مدتی که قیمت ها دوباره به روال قبل بازگشت دچار سردرگمی شوند."

گلستان تاثیر دیگر جراج ها را تغییر سلیقه برخی از هنرمندان برشمرد: "متاسفانه کسانی که در حراجی ها فروش داشته اند، مرتب کارهایشان تکرار می شود و این حراجی ها روی آنها تاثیر گذاشته است."

گلستان در مورد تجربه خود از مدیریت یک نگارخانه گفت:"در مدریت یک نگارخانه قبل از هر نکته ای، باید اعتماد خریدار را جلب کرد. خریدار همیشه نسبت به خرید اثر مشکوک است و برای همین من سعی می کنم اعتماد او را جلب کنم و از این طریق به نگارخانه ام اعتبار ببخشم. بعد از مدتی که این کار را کردم، مردم فهمیدند، نگارخانه من اول یک تماشاخانه است و بعد اگر دوست داشته باشند، می توانند اثری هم بخرند. برای همین خرید قسطی و چک مدت دار برای خریداران قائل شدم. چنین تسهیلاتی با استقبال مواجه شد. یکی از هدف های من نیز همین بود که مردم عادی بتوانند اثر بخرند.»

او جدی بودن را دومین اصل کاری خود عنوان کرد:"کار نگارخانه برایم خیلی مهم و جدی بود و تنها به آثاری که واقعا هنری بودند اهمیت می دادم."

گلستان در طبقه بندی خریداران خود گفت:"می توان خریداران را براساس هنرمندی که نمایشگاه برگزار کرده است، طبقه بندی کرد. زمانی یک هنرمند از یک خانواده متمول است و آشنایان و دوستان او هم ثروتمند هستند. شاید این فرد هنوز به اسم ورسمی نرسیده باشد و مشهور نباشد و حتی اولین نمایشگاه خود را هم برپا کرده باشد، برای همین بیشترین خریدارن را آشنایان و نزدیکان او تشکیل می‌دهند. اما مجموعه داران و سرمایه گذاران حرفه‌ای برای خرید اثر به امضا و شهرت فرد نگاه می کنند."

مدیر نگارخانه گلستان در مورد بخش دیگری از این خریداران توضیح داد:"گاهی مجموعه داران اثری خاص از نقاشی خاصی را طلب می کنند که یکی از کارهای اصلی من در نگارخانه همین است. پس یکی از عمده فروش‌های ما، کارهایی است که طلب می‌شود و از این لحاظ مراجعین زیادی دارم که معمولا حدود 5 الی 6 نفر در ماه می شوند."

او درباره نقش نگارخانه‌ها در معرفی آثار جوانان گفت:"همیشه سعی می کنم وقتی جوانی برای اولین بار نمایشگاهی برگزار می‌کند، از طریق رسانه‌ها او را معرفی کنم."